Los lezoarras se unieron para dar un impulso al euskera

Decenas de vecinos asistieron a los actos convocados durante la tarde para celebrar el Euskararen Eguna

Elena Viñas

Elena Viñas

Lezo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:29

Comenta

Una merienda compartida, un pasacalles, una concentración, un evento especial y hasta un bingo con música. Estos fueron los principales actos con los que Lezo festejó durante la tarde del miércoles el Euskararen Eguna en el patio de recreo de la Herri Eskola.

La programación organizada por el Ayuntamiento, asociaciones y diversos agentes atrajo a multitud de vecinos de todas las edades.

