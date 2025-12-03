Los lezoarras se unieron para dar un impulso al euskera
Decenas de vecinos asistieron a los actos convocados durante la tarde para celebrar el Euskararen Eguna
Lezo
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:29
Una merienda compartida, un pasacalles, una concentración, un evento especial y hasta un bingo con música. Estos fueron los principales actos con los que Lezo festejó durante la tarde del miércoles el Euskararen Eguna en el patio de recreo de la Herri Eskola.
La programación organizada por el Ayuntamiento, asociaciones y diversos agentes atrajo a multitud de vecinos de todas las edades.