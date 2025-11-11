Lezo registró 38 solicitudes de ayuda por violencia machista en 2024

El Ayuntamiento elabora todos los años desde 2017 un informe sobre violencia machista para analizar los datos del municipio. Los datos que revela el ... de 2024 fueron dados a conocer ayer en rueda de prensa por el alcalde de Lezo, Mikel Arruti; la concejala de Igualdad, Eneritz Arruti; la técnica municipal de Igualdad, Ainhoa Irazu; y la responsable de Servicios Sociales, Dami Muñoz.

Según explicaron, el año pasado se registraron 38 peticiones de ayuda, lo que supone un incremento de diez casos con respecto al año anterior. De esas 38 peticiones, 24 son resultado de la violencia de género (agresiones cometidas por la pareja o expareja) y cinco corresponden a casos de violencia machista dentro del hogar. También hay un caso de agresiones por compañeros de piso, otro por trata y otro más por un delito contra la libertad sexual. El resto de casos no han sido catalogados.

El regidor explicó que el informe refleja el aumento de los casos de violencia machista en los últimos años, ya que se han equiparado los datos de 2024 a los que se dieron tras la pandemia los más altos de los últimos años: «Esto nos exige prestar especial atención, porque se confirma que la violencia machista es un problema de carácter estructural y primario. Los casos mencionados, lejos de ser casos aislados, obedecen a un sistema basado en las ideas de que las mujeres deben vivir violentamente y sometidas a los hombres».

La recogida de datos de las mujeres que solicitan ayuda como consecuencia de la violencia machista se realiza de forma diferente en cada servicio porque no existe un sistema unificado. En consecuencia, la información puede perderse, repetirse o quedar incompleta. Actualmente, el Ayuntamiento recibe los datos de las solicitudes de ayuda de la Ertzaintza, Osakidetza y servicios municipales.

Uno de los retos para hacer frente a la violencia machista es conformar «un sistema conjunto que permita conocer el número exacto de afectadas y reflejar la realidad tal y como es». Sin embargo, hay que tener en cuenta que también hay mujeres que hacen frente a la violencia, pero no acuden a los servicios públicos.

Para el Ayuntamiento, la igualdad es «una prioridad». «Queremos un pueblo educador y seguro, y la igualdad es uno de los pilares fundamentales para ello. Por eso, tenemos el compromiso de garantizar la colaboración del Departamento de Servicios Sociales e Igualdad y poner a disposición de la ciudadanía todos los recursos posibles», señaló Mikel Arruti.

Recursos municipales

A través de los Servicios Sociales se pone a disposición de las víctimas la información sobre las ayudas que les ofrece el Ayuntamiento de Lezo y otras administraciones públicas. Entre ellas, destaca el apoyo psicológico y jurídico. Se trata de facilitar el acceso al asesoramiento jurídico para que, en caso de querer poner en marcha una denuncia o un procedimiento judicial, puedan dar esos pasos y conocer con detalle cuáles son. También se tramita el acceso a apoyo psicológico para garantizar el bienestar emocional y mental de las víctimas. También existe la opción de solicitar la acreditación como víctima para acceder a recursos de protección y apoyo. y la subvención de pago único del Gobierno Vasco. No hay que olvidar la participación en el grupo de autoayuda de Oarsoaldea.

Además, el Ayuntamiento de Lezo impulsa campañas y proyectos de sensibilización e información, como la Guía contra la violencia machista, que ofrece una serie de criterios para detectar la violencia machista e incluye un listado de entidades para pedir ayuda y sus contactos.

Por último, el alcalde reiteró el compromiso del Ayuntamiento de seguir impulsando políticas que permitan la igualdad plena de la ciudadanía e hizo un llamamiento a todo Lezo a participar en las acciones del 25 de noviembre: «En el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, es necesario denunciar la violencia machista. La realidad que nos muestran estos datos es una realidad que se da en nuestro pueblo, una realidad que se da cada día. Combatir la violencia machista es responsabilidad de todos».