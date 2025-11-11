Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ainhoa Irazu, Dami Muñoz, Mikel Arruti y Eneritz Arruti durante la rueda de prensa celebrada este martes en la sala de cultura.

Lezo

Lezo registró 38 solicitudes de ayuda por violencia machista en 2024

El número de casos, uno de los más elevados de los últimos años, es equiparable al que se dio tras la pandemia

Elena Viñas

Elena Viñas

Lezo

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:28

Comenta

El Ayuntamiento elabora todos los años desde 2017 un informe sobre violencia machista para analizar los datos del municipio. Los datos que revela el ... de 2024 fueron dados a conocer ayer en rueda de prensa por el alcalde de Lezo, Mikel Arruti; la concejala de Igualdad, Eneritz Arruti; la técnica municipal de Igualdad, Ainhoa Irazu; y la responsable de Servicios Sociales, Dami Muñoz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

