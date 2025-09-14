Lezo celebra el día grande de los Santakrutzak Las cuadrillas llenan la plaza del pueblo para presenciar el chupinazo en el que se reconoció la labor desarrollada por Ramón Unanue

Elena Viñas Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:26 Comenta Compartir

Vestidos con el tradicional atuendo arrantzale, multitud de lezoarras han salido este domingo a la calle dispuestos a festejar su día grande, el Santakrutz Eguna. La jornada, que ha concertado buena parte de los más de setenta actos programados durante las fiestas patronales del municipio, ha incluido su propio chupinazo.

Las cuadrillas se han reunido en Gurutze Santuaren plaza, mientras en la balconada de la casa consistorial tomaba la palabra el alcalde, Mikel Arruti, quien ha dedicado unas palabras, a modo de homenaje, a Ramón Unanue. El regidor lo ha definido como uno de los organizadores clave de las fiestas y, en especial, de cada 14 de septiembre.

Sus palabras han dado paso a aplausos, bertsos y, finalmente, el estallido del cohete lanzado hacia el firmamento. La alegría se apoderó entonces del corazón de Lezo. La población también ha tenido la oportunidad de asistir a la misa mayor oficiada en la iglesia San Juan Bautista y la exhibición de deporte rural en la que han tomado parte los aizkolaris Iker Vicente, Mikel Larrañaga, Joxan Etxeberria y Ugaitz Mugerza, así como el harrijasotzaile Jokin Eizmendi. El desfile de gigantes de Lezo y Pasaia, la comida popular y las finales de pelota fueron otros de los atractivos de este día festivo.

La fiesta continúa

Las Santakrutz jaiak continúan este lunes con nuevas propuestas. Desde el taller de percusión, previsto, a las 11.00, en la plaza Karlos Saldise, a la actuación de los bertsolaris que comenzará a las 19.30, en Gurutze Santuaren plaza, pasando por el concurso de grafitis, el cross infantil y la salida de gigantes y cabezudos, amenizada por Munttar Lezoko Txistulari Elkartea. La programación culminará el domingo.