Una kantujira recorre hoy Lezo para conmemorar el 25-N

Con motivo de la celebración hoy, 25 de noviembre, del Día Internacional contra la Violencia Machista, Lezo es escenario de varias iniciativas organizadas por el movimiento feminista local y el Ayuntamiento. La ciudadanía tendrá la oportunidad de asistir esta misma tarde al acto central y a continuación, tomar parte en una kantujira popular que recorrerá las principales calles del municipio. Comenzará a las 19.00 horas, en la Plaza Karlos Saldise.

Desde el Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Lezo quieren agradecer a todos los agentes adscritos a la programación de actos ideada para 2025 su implicación.

Del mismo modo, invitan a toda la ciudadanía lezoarra y agentes de la población a participar en los actos previstos tanto para esta tarde como para los que se desarrollarán durante los próximos días.