Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Lezo

Una kantujira recorre hoy Lezo para conmemorar el 25-N

E. V.

LEZO.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:13

Comenta

Con motivo de la celebración hoy, 25 de noviembre, del Día Internacional contra la Violencia Machista, Lezo es escenario de varias iniciativas organizadas por el movimiento feminista local y el Ayuntamiento. La ciudadanía tendrá la oportunidad de asistir esta misma tarde al acto central y a continuación, tomar parte en una kantujira popular que recorrerá las principales calles del municipio. Comenzará a las 19.00 horas, en la Plaza Karlos Saldise.

Desde el Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Lezo quieren agradecer a todos los agentes adscritos a la programación de actos ideada para 2025 su implicación.

Del mismo modo, invitan a toda la ciudadanía lezoarra y agentes de la población a participar en los actos previstos tanto para esta tarde como para los que se desarrollarán durante los próximos días.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    «Nunca jamás me ha llamado una empresa para dar un alta»
  3. 3 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  4. 4 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  5. 5

    La crisis del alquiler lleva a más ayuntamientos a aplicar el recargo del IBI a los pisos vacíos
  6. 6 Un accidente múltiple en la N-I en Irura, sentido Donostia, se salda con cinco heridos y largas colas
  7. 7 56 candidatos al Tambor Oro: desde Bruce Springsteen a Xabi Prieto
  8. 8

    Gipuzkoa se mete de lleno en un aviso por intensas lluvias durante 36 horas ininterrumpidas
  9. 9 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  10. 10 Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una kantujira recorre hoy Lezo para conmemorar el 25-N