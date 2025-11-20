Gezala acogerá el domingo 'El perfume del tiempo'

E. V. LEZO. Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:01 Comenta Compartir

El Auditorio Gezala será escenario este domingo de la representación de 'El perfume del tiempo', de la mano de Arden Producciones. La función tendrá lugar a las 19.30 horas.

La obra se centra en Buenos Aires en 2010. Héctor Kessler, un médico militar jubilado, vive su retiro elaborando perfumes caseros como afición. Sus dos hijos le visitan frecuentemente con la intención de sacarle de su encierro. Paralelamente, aparece Sofía Timmerman, una de las llamadas abuelas de Plaza de Mayo, que inician una nueva campaña para localizar a los niños robados durante la dictadura militar. Sus historias se entrelazan y llegan a converger, cambiando sus vidas.