Finalizan las obras de mejora de la red de bidegorris existente en Lezo

El Ayuntamiento de Lezo ha finalizado las obras de mejora de la red de bidegorris de la localidad. Estos trabajos han sido financiados con ... la subvención concedida por el departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa para el reacondicionamiento de los municipios de Pasaialdea.

El Consistorio ha llevado a cabo arreglos en la Plaza Euskal Herria, en el barrio San Pedro y en la entrada del pueblo, en las inmediaciones de la rotonda de Altamira. En concreto, ha realizado los trabajos de pavimentación acometiendo el tratamiento necesario y la mezcla asfáltica, así como la renovación de la pintura de ejes y la separación entre el bidegorri y las zonas peatonales. De esta forma, ha regenerado la red de bidegorris, reparando los deterioros que presentaba.

Estos trabajos se enmarcan entre las actividades necesarias para garantizar tanto la movilidad sostenible en la localidad como los espacios para todas las personas. En palabras del equipo de Gobierno municipal que encabeza el alcalde Mikel Arruti, estas obras suponen «un paso importante» en la mejora de la movilidad sostenible y la mejora de las infraestructuras en Lezo.

El Ayuntamiento tiene el compromiso de realizar mejoras que garanticen una movilidad segura para toda la ciudadanía, con el objetivo de conseguir un pueblo «más habitable e inclusivo». Quiere seguir trabajando en la mejora del bidegorri, por eso estudiará las posibilidades de realizar más mejoras en el futuro y vías para obtener recursos para ello.

Así, para la realización de estos trabajos ha contado con una subvención de 40.000 euros para proyectos de regeneración comarcal de la Diputación Foral de Gipuzkoa. El presupuesto total de los trabajos ha rondado los 48.000 euros.