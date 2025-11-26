Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Un operario realizando trabajos de reacondicionamiento de uno de los bidegorris de Lezo.

Lezo

Finalizan las obras de mejora de la red de bidegorris existente en Lezo

La subvención concedida por la Diputación de Gipuzkoa ha permitido financiar trabajos como el de pavimentación

Elena Viñas

Elena Viñas

Lezo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:56

Comenta

El Ayuntamiento de Lezo ha finalizado las obras de mejora de la red de bidegorris de la localidad. Estos trabajos han sido financiados con ... la subvención concedida por el departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa para el reacondicionamiento de los municipios de Pasaialdea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta la tabla con los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
  2. 2

    El Itzuli de Iñigo Lavado recibe una estrella y Ama e Hika logran la estrella verde
  3. 3 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  4. 4 Las dieciocho monjas que necesitan vender 2.500 tarros de miel antes de diciembre para renovar el garaje de su monasterio
  5. 5 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  6. 6

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  7. 7 Delaporte denuncia la agresión sexual sufrida por su vocalista en un concierto en Madrid
  8. 8

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  9. 9 El Tribunal Supremo determina que las empresas no pueden obligar a trabajar los fines de semana aunque el contrato sea de lunes a domingo
  10. 10

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Finalizan las obras de mejora de la red de bidegorris existente en Lezo

Finalizan las obras de mejora de la red de bidegorris existente en Lezo