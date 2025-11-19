Eider Sáez mantendrá este viernes un encuentro con los jóvenes de Kuadrillategi

El municipio de Lezo será este viernes, escenario de una nueva sesión enmarcada dentro de 'Kuxkuxeroak'. Uno de los principales objetivos de esta iniciativa es ... ofrecer a los jóvenes de la comarca de Oarsoaldea «la oportunidad de hablar y estar con sus referentes euskaldunes favoritos».

Estas sesiones están dirigidas a jóvenes de entre 12 y 18 años de edad que residen en uno de los cuatro municipios de la comarca que participan en Kuadrillategi u otros proyectos dirigidos a jóvenes de estas poblaciones.

La protagonista

De este modo, la joven intérprete Eider Sáez estará mañana con los jóvenes lezoarras Además, el próximo día 28 mantendrá otro encuentro similar, pero con los jóvenes de Pasaia. Nacida en 1998 en Lazkao, Sáez es una cantante y compositora a la que muchos recordarán por ser la voz de la banda Nøgen desde el año 2018 hasta el 2022. En este último año inició su andadura en solitario.

Según informan desde la Agencia de Desarrollo Oarsoaldea, «en estas sesiones de Kuxkuxeroak las personas conocidas informan a los jóvenes de su trayectoria profesional y de sus vivencias personales y los jóvenes, por su parte, llevan preparadas las preguntas que tienen que hacerles, lo cual deriva generalmente en una conversación abierta y agradable».