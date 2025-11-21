Declaración por del Día Internacional de la Infancia

E. V. LEZO. Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:20 Comenta Compartir

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Infancia, que «reivindica los derechos de la infancia y la adolescencia», el Ayuntamiento se suma a la declaración que ha hecho pública Oinherri Elkartea. En ella, se reivindicar que el niño es «un sujeto con conocimientos y habilidades relevantes para la comunidad y que, en consecuencia, nos corresponde integrar su participación en las decisiones cotidianas de la comunidad». También aboga por convertir el pueblo en un espacio de juego infantil en el que se posibilite el tiempo de juego, fomentando la autonomía de los niños, construyendo espacios de encuentro y profundizando en la renaturalización.