El Concurso de Textos Breves Teatrales de Lezo celebrará el sábado su final

El Ayuntamiento y la compañía Hika Teatroa han presentado la gran final del III Concurso de Textos Breves Teatrales de Lezo. Se celebrará el ... 4 de octubre en el patio de Lezo Herri Eskola y además del teatro, habrá música, danza, servicio de foodtruck y fiesta asegurada. El acto ha contado con la participación del concejal de Cultura, Jon Legorburu; la técnica de Cultura, Ainhoa Salaberria; y la directora de Hika Teatroa, Agurtzane Intxaurraga.

Por tercer año, han organizado una competición y esperan «un partido emocionante y de muy alto nivel». En palabras de Legorburu, «los dos años anteriores nos hemos llevado una gran sorpresa. Organizar el concurso por tercera vez es muy gratificante. Gracias a este partido y al trabajo de mucha gente a lo largo del año, Lezo se ha situado en el mapa del teatro y nos alegra mucho».

Ainhoa Salaberria, técnica municipal, ha explicado que Lezo ha sido colocada en el centro en esta edición. «Jaixkipe Txaranga recorrerá las calles de Lezo por la tarde, ambientará el pueblo y acercará a los lezoarras al patio de la Herri Eskola para las 19.30 horas. Además, un lezoarra participará dos veces en el partido. Jurgi Sarasola participará como actor, y además, ha presentado su texto y será finalista. Es muy gratificante ver a un joven lezoarra entre los finalistas. También Edurne Agirrezabala, del grupo de teatro Orratx! de Lezo, actuará como actriz», ha declarado.

Seis finalistas

El pasado día 19 el jurado dio a conocer los textos finalistas del III Concurso de Textos Breves de Teatro de Lezo. En total, se han presentado 11 textos teatrales, siguiendo el nuevo criterio de este año, todos en euskera. La directora de Hika Teatro, Agurtzane Intxaurraga, ha valorado de forma «muy positiva» el número de textos recibidos.

Los miembros del jurado de este año han sido Mireia Gabilondo (actriz, directora y guionista) y Mikele Urroz (actriz y creadora). Tras la lectura de todos los textos, eligieron seis finalistas teniendo en cuenta la calidad de los mismos (uso del lenguaje, desarrollo de personajes e historias, ritmo); la paridad entre los autores (tres mujeres y tres hombres); y por último, la edad (dos debían ser dramaturgos jóvenes).

Los autores que participarán en la final serán: Eneritz Artetxe Aranaz, Goiz Eder Iturain Aramendi, Idoia Garzes Aldazabal, Jurgi Sarasola Artola, Marcos Goikolea Unzalu y Xabin Fernández Zubeldia. Por primera vez, el jurado ha hecho una mención especial, destacando el texto de Martín Antxia. Su texto se incluirá en la publicación junto a los textos finalistas de este año.

A pesar de haber revelado los nombres de las dramaturgos, no hará público cuál es el texto de cada uno, para que el mismo día la incertidumbre y el juicio sean la prioridad. Como cada año, el texto ganador será elegido por el público el mismo día y al final, se anunciará la autoría de cada texto.

Los autores y directores

El partido será presentado por Nerea Gurrutxaga y Oihana Vesga, integrantes del colectivo Marizaunka. Cada texto será interpretado por un actor novel/amateur y un actor profesional, bajo la batuta de un director.

Los actores que darán vida a cada uno de los textos finalistas son Ane Sarasua, Edurne Agirrezabala, Hoei Arrastoa, Jurgi Sarasola, Miren Gojenola y Xanti Agirrezabala. En cuanto a los directores participantes, la lista la conforman Iñaki Rikarte, Olatz Gorrotxategi y Paco Revueltas.

Además, la lectura dramatizada de textos estará acompañada musicalmente por el compositor Inar Sastre.

Por último, han invitado a toda la ciudadanía de Lezo y Euskal Herria, especialmente a las personas jóvenes, a acercarse el 4 de octubre a Lezo para disfrutar de las artes escénicas. Añaden que se ofrecerá un servicio de foodtruck y que existen servicios de tren y autobús para los desplazamientos.