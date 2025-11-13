El concurso fotográfico para el calendario municipal de 2026 ya está en marcha

El Ayuntamiento ha puesto en marcha el concurso fotográfico con el que pretende confeccionar el calendario municipal del próximo año 2026. El tema elegido ... para este año es 'Las fiestas de Lezo en imágenes: recuerdos hasta 1979'. El calendario del próximo año se completará con imágenes de los festejos populares de la localidad y el Ayuntamiento invita a participar a toda la ciudadanía.

A través del certamen, el objetivo del Ayuntamiento es «poner en valor la historia y la memoria colectiva de Lezo», recopilando los recuerdos de la ciudadanía a través de imágenes antiguas. Así lo informa a través de una nota de prensa el equipo de Gobierno municipal que encabeza el alcalde Mikel Arruti.

En el mismo texto, manifiesta que «en esta ocasión, el calendario unirá el pasado y la comunidad local y los reflejará a través de las fiestas de Lezo».

200 euros de premio

De entre las fotografías participantes en el concurso, el jurado seleccionará las doce finalistas que se publicarán en cada una de las hojas correspondientes a los distintos meses del calendario.

A estas imágenes se sumará la fotografía ganadora, que aparecerá en la portada del calendario 2026. Su autor recibirá como premio 200 euros en bonos para gastar en los comercios que se reparten por la población. Los tickets de estas compras se presentarán en la oficina del Departamento de Cultura.

El Ayuntamiento puede utilizar las fotos ganadoras para cualquier finalidad que estime pertinente, por lo que podrán copiar y adaptar las fotos según sea necesario; de igual forma, podrá utilizarlas en cualquier formato o soporte que estime relevante sin solicitar autorización alguna al autor.

Los requisitos para participar en este concurso se pueden consultar en la página web del Consistorio y, más concretamente, en el enlace udala.lezo.eus/argazki-lehiaketa-2026.

El plazo para presentar las fotografías finalizará el viernes 28 de noviembre. Hasta entonces, se podrán presentar las instantáneas de dos maneras: de forma presencial en el Departamento de Cultura, cuya oficina se encuentra situada en el número 2 de la calle San Juan, de 8.30 a 13.30 horas, o mediante la página web municipal.

Para finalizar, el Ayuntamiento informa que el reparto de calendarios comenzará el 19 de diciembre.