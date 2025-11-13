Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Lezo

El concurso fotográfico para el calendario municipal de 2026 ya está en marcha

Los lezoarras tienen de plazo hasta el próximo día 28 para enviar imágenes captadas durante las fiestas del pueblo

Elena Viñas

Elena Viñas

Lezo

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:14

Comenta

El Ayuntamiento ha puesto en marcha el concurso fotográfico con el que pretende confeccionar el calendario municipal del próximo año 2026. El tema elegido ... para este año es 'Las fiestas de Lezo en imágenes: recuerdos hasta 1979'. El calendario del próximo año se completará con imágenes de los festejos populares de la localidad y el Ayuntamiento invita a participar a toda la ciudadanía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  2. 2

    Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada
  3. 3 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  4. 4 Quejas de los vecinos de San Sebastián: «Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio»
  5. 5 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  6. 6 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  7. 7

    El Gobierno Vasco permitirá acreditar el perfil lingüístico haciendo la OPE en euskera o usándolo en el trabajo
  8. 8 Estos son los ciberdelitos más comunes en Gipuzkoa, con engaños prácticamente indetectables
  9. 9 El pueblo vasco con un curioso nombre en euskera: «Ni los del propio pueblo pueden pronunciarlo»
  10. 10 El mensaje de esperanza de Bárbara Goenaga sobre Borja Sémper: «La quimio ha sido durísima pero está todo prácticamente ya perfecto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El concurso fotográfico para el calendario municipal de 2026 ya está en marcha