La compañía ATX Teatroa representará 'Marmarra' mañana en Lopene plaza

LezoLa compañía ATX Teatroa representará 'Marmarra' mañana en Lopene plaza
La función, de entrada libre y gratuita, forma parte del programa de actuaciones del programa Kilómetro Lezo
Lezo
Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:48
La programación de Kilómetro Lezo vivirá mañana, viernes, su tercera jornada de la mano de la compañía ATX Teatroa, que representará su espectáculo 'Marmarra'. ... La función tendrá lugar a las 20.00 horas en Lopene plaza, con entrada gratuita.
La obra gira en torno al ser humano y sus desgracias. La palabra 'marmarra', que en euskera significa 'susurro', no ha sido elegida de modo casual para su título. Es así también como empieza el miedo a desplegarse, como una voz al fondo que va ganando grosor y constancia.
«¿Qué barbaridad es capaz de cometer el humano por miedo? ¿O qué no hará nunca por miedo? El mundo está loco, este barco va sin timonel, y nosotros estamos dentro de él...», señalan sus creadores. Entre voces, deseos y sueños de la sociedad, llega la amenaza de un espantoso murmullo que, inconscientemente, se va encendiendo y aumentando en los corazones una inquietud sin nombre. La respuesta es un grito doloroso por la vida, un grito brutal por todo lo que amamos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.