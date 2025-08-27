La compañía ATX Teatroa representará 'Marmarra' mañana en Lopene plaza

La programación de Kilómetro Lezo vivirá mañana, viernes, su tercera jornada de la mano de la compañía ATX Teatroa, que representará su espectáculo 'Marmarra'. ... La función tendrá lugar a las 20.00 horas en Lopene plaza, con entrada gratuita.

La obra gira en torno al ser humano y sus desgracias. La palabra 'marmarra', que en euskera significa 'susurro', no ha sido elegida de modo casual para su título. Es así también como empieza el miedo a desplegarse, como una voz al fondo que va ganando grosor y constancia.

«¿Qué barbaridad es capaz de cometer el humano por miedo? ¿O qué no hará nunca por miedo? El mundo está loco, este barco va sin timonel, y nosotros estamos dentro de él...», señalan sus creadores. Entre voces, deseos y sueños de la sociedad, llega la amenaza de un espantoso murmullo que, inconscientemente, se va encendiendo y aumentando en los corazones una inquietud sin nombre. La respuesta es un grito doloroso por la vida, un grito brutal por todo lo que amamos.