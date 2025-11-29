Buzonean en los hogares lezoarras el último número de la revista municipal 'Lezon'

Elena Viñas Lezo Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:22 | Actualizado 20:42h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha publicado el número 20 de la revista municipal 'Lezon'. La versión en papel ha llegado a las casas, pero también se puede leer y descargar en la web municipal y en las oficinas municipales.

Este número aborda la situación económica del Ayuntamiento. El equipo de Gobierno, preocupado por las dificultades derivadas de la situación económica municipal desde el inicio de la legislatura, pidió al servicio de asesoramiento Betean que analizara la evolución de los últimos años. Además de hacer el diagnóstico, le pidió que trabajara algunas propuestas. En octubre el Gobierno compareció para explicar los resultados de este informe, que se puede leer completo en la web del Ayuntamiento. La revista expone los resultados del estudio y las medidas concretas que el Gobierno prevé adoptar para reconducir la situación económica.