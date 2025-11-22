El Ayuntamiento realiza una declaración institucional con motivo del 25N

E. V. Lezo. Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:05 Comenta Compartir

El Ayuntamiento ha emitido una declaración institucional con motivo de la celebración el 25 de noviembre del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres. En el texto, muestra su firme compromiso de seguir avanzando en el camino de la igualdad.

Asegura que continuará colaborando con el movimiento feminista de la localidad y seguirá analizando y trabajando las necesidades, oportunidades y debilidades que tiene Lezo. Prueba de ello es el Consejo de Igualdad que se ha creado este año. Se trata de un órgano consultivo, de participación y asesoramiento formado por el movimiento feminista, agentes que trabajan a favor de la igualdad, así como personas individuales y representantes del Ayuntamiento. Entre sus objetivos principales se hallan la creación de un espacio de diálogo entre el pueblo y el Consistorio, alineado con el Plan de Igualdad, abordajes compartidos sobre temas concretos y el impulso del empoderamiento y protagonismo de las mujeres, promoviendo y garantizando su participación.

El Ayuntamiento se suma a las movilizaciones convocadas para el 25N y anima a la ciudadanía a participar en las actividades organizadas conjuntamente con el movimiento feminista.