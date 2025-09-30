El Ayuntamiento propone medidas para evitar llegar a un «bloqueo» financiero

El alcalde, Mikel Arruti, compareció ayer ante la prensa para dar a conocer la situación financiera en la que se encuentra en la actualidad ... el Ayuntamiento. Acompañado de los concejales Iker Salaberria y Eneritz Arruti, el primer edil aseguró que «de no variar la tendencia de la gestión económica del Consistorio de los últimos años, puede llegar a una situación de bloqueo».

Así se recoge también en el informe elaborado por el servicio de asesoría externo Betean. En él, se alerta del peligro que ha hecho «saltar las alarmas» en el equipo de Gobierno municipal. Como indica en sus páginas, «si se mantiene esta tendencia, se estima que el resultado operativo para el ejercicio 2026 será negativo y pondrá en riesgo la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento a medio plazo».

La situación de «bloqueo» implicaría que el Ayuntamiento solo tendría capacidad para cubrir gastos básicos como, por ejemplo, los de personal y servicios básicos, pero no dispondría de recursos para acometer nuevos proyectos o inversiones.

Para realizar esta afirmación, Betean ha analizado los datos económicos del periodo 2020-2024. Entre los «más significativos» de este análisis destacan el balance entre ingresos y gastos. Los ingresos fueron de 9.391.215 euros en 2020 y 10.686.832 euros en 2024. Es decir, los ingresos municipales a lo largo de estos años únicamente han aumentado un 13,8%. Los gastos ascendieron a 9.119.008 euros en 2020 y 10.826.666 euros en 2024. Eso quiere decir que, en cuatro años, los gastos han aumentado un 18,8%.

«Evidentemente, los ingresos y gastos no han crecido en la misma proporción, ya que el crecimiento de los gastos ha sido significativamente mayor. Además, esta evolución se ha producido principalmente en los gastos e ingresos estructurales o corrientes. Así, en 2020 la diferencia entre gastos e ingresos corrientes era de 1.532.604 euros y en 2024, de 704.283 euros. En base a ello, la conclusión de Betean es clara: se está generando un desequilibrio estructural y el Ayuntamiento tiene una necesidad urgente de tomar medidas para corregir esta tendencia», indicaron.

«Estamos a tiempo»

Por lo tanto, «todavía estamos a tiempo de tomar medidas», pero hay medidas que se han de tomar a corto plazo «porque si no se actúa con responsabilidad puede estar en juego la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento». El regidor señaló que a esta situación no se ha llegado «de la noche a la mañana». Es consecuencia de la evolución de la gestión de los últimos años y hay que tener en cuenta «muchas variables y circunstancias». Entre ellas, la tendencia a congelar, y en algunos casos rebajar, los impuestos y tasas en legislaturas anteriores, así como el abono desde 2015 de un complemento salarial a todas las personas trabajadoras. Tampoco hay que olvidar que, entre 2019 y 2021, se establecieron complementos salariales a algunos trabajadores y se elevaron los niveles salariales de toda la plantilla municipal.

Desde el inicio de esta legislatura, EH Bildu ha tomado decisiones «en el sentido de reducir gastos y aumentar los ingreso», como la subida de tasas y la supresión del complemento de productividad. «Pese a todo, las decisiones que hemos tomado no han sido suficientes para hacer frente a los incrementos de gastos. De hecho, los gastos de personal han aumentado en torno a 900.000 euros en los últimos cinco años, los servicios básicos (limpieza, energía, mantenimiento, agua, residuos) casi 600.000 euros, y las transferencias (gestión del polideportivo, Oarsoaldea y subvenciones de Servicios Sociales) 300.000 euros», apuntan.

Un plan «básico»

Por lo tanto, ante esta situación «no queda otra que tomar decisiones y hacer propuestas». Aseguran que es necesario elaborar un plan básico para frenar la tendencia actual y reorientar la situación económica hacia un ámbito positivo y adoptar una serie de medidas inmediatas. «Por eso elaboraremos un plan de acción básico de dos años», avanzan.

El Gobierno municipal desveló las medidas que contempla. Para empezar, el incremento del IPC + 2 puntos (5% en total) en las ordenanzas fiscales de 2026. «Estimamos que esto supondrá unos ingresos adicionales al Ayuntamiento de unos 150.000 euros. Este incremento supondría para la ciudadanía un incremento aproximado de 34-45 euros por hogar. En 2027, también prevemos un incremento por encima del IPC, es decir, un aumento del IPC + algún punto».

Además, de cara a 2026, se prevé la congelación de los salarios del Ayuntamiento y aprovechando las jubilaciones y cambios de plantilla, se suprimirán los complementos salariales establecidos en los puestos de mayor salario y de rebajar su nivel salarial. Esto suponía más de 36.000 euros.

Asimismo, en los próximos dos años realizarán una revisión de los servicios municipales en los que, «buscando la optimización de servicios y recursos», trabajarán también las posibilidades de ahorro. «Para ordenar todo ello, se prevé la elaboración de un plan económico-financiero para los años 2026-2027», declararon. Esta será la propuesta que llevarán a pleno.