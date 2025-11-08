Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lezo

El Ayuntamiento organiza un ciclo formativo dirigido a los padres y madres

E. V.

lezo.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:18

El Ayuntamiento ha organizado un ciclo formativo para padres y madres. Durante el mes de noviembre habrá tres sesiones para las familias de Lezo, todas serán gratuitas y en cada una de ellas se tratará un tema concreto.

El papel de los padres y madres en la realidad que viven los niños, niñas y adolescentes es fundamental para garantizar su bienestar y su seguridad. Por ello, el Ayuntamiento ha organizado un ciclo formativo de tres sesiones con el objetivo de ofrecer a los progenitores herramientas y recursos para relacionarse con los adolescentes entorno a diferentes temas.

Dos de las sesiones de este ciclo se enmarcan dentro del programa Treba Gurasoak de la Diputación Foral de Gipuzkoa; la tercera la organiza el departamento de Igualdad del Ayuntamiento.

Bajo el título 'Internet, pantallas, redes sociales... beneficios y conflictos. ¿Cómo gestionarlo?', la primera se anuncia para el día 12, de 18.00 a 19.30, en Sala de Cultura. La segunda se centra en 'Cómo tratar con las hijas e hijos el tema de la violencia machista'. Se desarrollará el día 18, de 18.00 a 20.00, en la Sala de Cultura. Las 'Relaciones saludables entre amigas y amigos' son el tema que se abordará en la tercera sesión, prevista para el día 26, de 18.00 a 19.30, en el salón de plenos.

Las tres sesiones son gratuitas y la inscripción debe realizarse para cada sesión. Para más información sobre las sesiones y su inscripción, hay que recurrir al enlace udala.lezo.eus/trebaguraso

