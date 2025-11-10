Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Lezo

El Ayuntamiento adjudicará en breve la explotación del bar de Aiton Borda

E. V.

lezo.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:35

Comenta

El Ayuntamiento adjudicará en los próximos días la explotación del bar perteneciente a la asociación Aitona-Amonen Borda Jubilatuen Elkartea y la contratación de las labores de conserjería del local de jubilados de este municipio. Además de la adjudicación para la gestión de la cafetería, la singularidad evidente de este contrato reside en «la posibilidad y obligación de trabajar en coordinación con la asociación Aitona-Amonen Borda y el Ayuntamiento de Lezo».

Así lo informa el Consistorio a través de su página web, en la que recuerda que Aitona-Amona Borda Elkartea mantiene «una gran relación» con la cafetería a la hora de llevar a cabo su actividad anual.

Proyecto de cohesión

Además del servicio de hostelería, la cafetería Aitona-Amonen Borda es «un proyecto de cohesión social y de adhesión» a la actividad de los agentes de la localidad, así como «un espacio de encuentro ciudadano y un espacio para las personas mayores».

El precio del contrato, cuya duración es de dos años, con previsión de dos prórrogas de un año cada una, asciende a un total de 25.554,88 euros

El plazo para presentar propuestas al concurso público abierto por el Ayuntamiento para su licitación se cerró el pasado jueves. La junta de Gobierno local evaluará en breve las distintas candidaturas presentadas para emitir su resolución.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  2. 2 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  3. 3 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  4. 4 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  5. 5 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  6. 6 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  7. 7 El Gordo de la Primitiva deja un buen pellizco en San Sebastián
  8. 8

    Así será la navidad en San Sebastián: Una pista de hielo y 500 drones
  9. 9 Últimas monjas agustinas de Errenteria: «Es una pena decir agur a la que ha sido nuestra casa»
  10. 10

    Gipuzkoa planta cara al plumero de la pampa por su amenaza a la biodiversidad y a la salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Ayuntamiento adjudicará en breve la explotación del bar de Aiton Borda