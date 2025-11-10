El Ayuntamiento adjudicará en breve la explotación del bar de Aiton Borda

E. V. lezo. Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:35 Comenta Compartir

El Ayuntamiento adjudicará en los próximos días la explotación del bar perteneciente a la asociación Aitona-Amonen Borda Jubilatuen Elkartea y la contratación de las labores de conserjería del local de jubilados de este municipio. Además de la adjudicación para la gestión de la cafetería, la singularidad evidente de este contrato reside en «la posibilidad y obligación de trabajar en coordinación con la asociación Aitona-Amonen Borda y el Ayuntamiento de Lezo».

Así lo informa el Consistorio a través de su página web, en la que recuerda que Aitona-Amona Borda Elkartea mantiene «una gran relación» con la cafetería a la hora de llevar a cabo su actividad anual.

Proyecto de cohesión

Además del servicio de hostelería, la cafetería Aitona-Amonen Borda es «un proyecto de cohesión social y de adhesión» a la actividad de los agentes de la localidad, así como «un espacio de encuentro ciudadano y un espacio para las personas mayores».

El precio del contrato, cuya duración es de dos años, con previsión de dos prórrogas de un año cada una, asciende a un total de 25.554,88 euros

El plazo para presentar propuestas al concurso público abierto por el Ayuntamiento para su licitación se cerró el pasado jueves. La junta de Gobierno local evaluará en breve las distintas candidaturas presentadas para emitir su resolución.