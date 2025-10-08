El auditorio Gezala acogerá la proyección de 'Faisaien irla' este sábado

E. V. lezo. Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:24 Comenta Compartir

El auditorio Gezala será escenario este próximo sábado de la proyección de la película 'Faisaien Irla', (en castellano, La isla de los faisanes). La sesión se llevará a cabo en euskera y con entrada gratuita, aunque desde el Ayuntamiento recuerdan que es imprescindible reservarla con antelación a través de la página web municipal sarrerak.lezo.eus.

Esta coproducción España-Francia de drama y thriller estrenada en enero se centra en la isla de los faisanes, el condominio más pequeño existente actualmente en el mundo. La mitad del año pertenece al Estado español y la otra mitad, al francés. Emerge en mitad del río Bidasoa, una frontera natural que separa ambos países.

La historia arranca cuando Laida y Sambou, una pareja local pasean frente a la isla. De repente, ven a dos personas cruzando el río a nado para intentar llegar al otro lado. Días después, un cadáver aparece durante el intercambio de soberanía de la isla. ¿Quién se hará cargo? El público que asista a la proyección tendrá la oportunidad de hallar respuesta a esta pregunta.

Dirigida por Asier Urbieta, 'Faisaien Irla' tiene una duración de 98 minutos y está interpretada por los actores Jone Laspiur, Itziar Ituño, Sambou Diaby, Jon Olivares, Josean Bengoetxea, Aia Kruse, Erik Probanza y Ximun Fuchs, entre otros. El filme fue rodado en San Sebastián, Irun, Hendaia y Baiona.