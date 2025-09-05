Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iker Salaberria e Idoia Arbelaitz junto con otros miembros de Oroitzene AEK ayer, en Lezo. VIÑAS

Lezo

«Aprende y vive el euskera cómodamente, también en Lezo»

El euskaltegi AEK Oroitzene de Lezo y el Ayuntamiento han dado inicio a la campaña de inscripción del curso lectivo 2025-2026

Elena Viñas

Elena Viñas

Lezo

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:28

El euskaltegi AEK Oroitzene de Lezo y el Ayuntamiento dieron inicio ayer a la campaña de inscripción del curso 2025-2026 con la celebración ... de una rueda de prensa en la que participaron el concejal de Euskera, Iker Salaberria, y la miembro de AEK Oroitzene Idoia Arbelaitz. El lema de este año es 'Euskara eroso ikasi eta bizi' (en castellano, 'Aprende y vive el euskera, cómodamente'), con el objetivo de que las personas que estén aprendiendo euskera utilicen el euskera de forma «sencilla, cómoda y dinámica».

