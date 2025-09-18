Anuncian la presentación del proyecto piloto de moneda local en Oarsoaldea

E. V. lezo. Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:07 Comenta Compartir

La Sala de Cultura acogerá el próximo martes la presentación pública de un proyecto con el que se aspira a dotar a la comarca de una moneda local propia. El acto dará comienzo a las 18.00 horas.

Según explican los convocantes, «el Eusko, moneda local utilizada en Iparralde, tiene una trayectoria de 12 años y es la moneda local más importante de Europa. Ahora, partiendo de la experiencia del Eusko, se pretende poner en marcha el proyecto de moneda local en Hego Euskal Herria. El proyecto piloto se desarrollará en dos comarcas: Baztan y Oarsoaldea».

La moneda local se presenta como un instrumento para fortalecer la economía local y las relaciones sociales. Así, el proyecto piloto que comenzará en Oarsoaldea abrirá nuevos caminos y oportunidades en distintos sectores económicos y sociales. Esta comarca es «una zona plural y urbana, con características propias y una amplia oferta comercial y de servicios».

Por este motivo, el proyecto de moneda local deberá adaptarse a las características de cada municipio, y este trabajo se pretende realizar en colaboración con los agentes locales desde el inicio del proceso.

Desde la organización hacen un llamamiento a todos los agentes locales para que acudan a la presentación, así como a toda la ciudadanía interesada en el proyecto.