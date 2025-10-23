Antzerki Ametsetan entra en su recta final con dos nuevos espectáculos

La programación Antzerki Ametsetan, el encuentro de grupos de teatro amateur, afronta este fin de semana su recta final en Lezo con los trabajos ... de dos nuevas compañías teatrales, que se suman a las tres que ya actuaron siete días atrás en esta localidad. Se trata de Txalo-Talo y Txinalka.

La primera de ellas llegará desde el municipio de Berrobi dispuesta a ofrecer una función mañana, sábado, a partir de las 19.30 horas, en el Auditorio Gezala. Los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de la comedia 'Kutsidazu bidea, Ixabel', basada en la novela corta de humor escrita por Joxean Sagastizabal.

La obra gira en torno a un joven de San Sebastián llamado Juan Martín, quien decide mejorar su nivel de euskera pasando el verano en un caserío que se halla perdido en el monte. En este caserío comprobará que el euskera que manejan sus habitantes difiere bastante del que él ha aprendido hasta el momento en las aulas.

Un día más tarde, a la misma hora y en idéntico escenario, tomará su relevo el grupo Txinalka, nacido en el vecino Oiartzun, que presentará ante el público el montaje titulado 'Gaizki-ulertuak', basado en una creación del dramaturgo italiano Darío Fo

Dirigida por Lur Korta Redin, esta producción teatral cuenta entre su elenco de actores con Jesús González Esteban, Margari Maritxalar Gelbentzu, Joxe Migel Lopez Arruabarrena, Amaia Ibarguren Nieto, Nati Gonzalez Agirre, Pili Arbelaitz Mitxelena y Maite Odriozola Urdanpilleta.

El teatro, «en el centro»

El Ayuntamiento de Lezo realizó una valoración «positiva» de la primera edición y ha organizado la segunda «con compromiso y ganas». La organización plantea el encuentro Antzerki Ametsetan como «una oportunidad para que el pueblo ponga el teatro en el centro».

La iniciativa tiene como objetivo que las compañías que no forman parte del circuito profesional, con dificultades para representar sus obras, construyan una red y dispongan de espacios para crear nuevos circuitos culturales. Así lo informan desde el Consistorio.

Asimismo, Antzerki Ametsetan impulsa el crecimiento y la visibilidad del teatro amateur y es una herramienta orgánica para fomentar el uso del euskera y acercar más la cultura a la ciudadanía.

«Es una gran oportunidad para disfrutar de los espectáculos de grupos de teatro de otras localidades. Además de ofrecer sus obras teatrales, los grupos tienen espacios para reuniones de trabajo, talleres o compartir experiencias», explican.

Un año más, compañías «de gran nivel» han tomado parte en esta nueva edición que se puso en marcha el pasado día 18 y que bajará el telón este próximo domingo.