Ana Galarraga y Petti sorprenderán al público con una carta musicada que tiene como destinatario a Frankenstein

Elena Viñas lezo. Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:14

El Auditorio Gezala se convierte esta misma tarde en escenario del concierto que lleva por título 'Frankenstein agurgarria'. Se trata de una actuación creada por el músico Petti y la divulgadora científica Ana Galarraga. La actuación, que comenzará a las 19.30 horas, se llevará a cabo en euskera.

El recital surge a partir del Frankenstein que ideó en 1818 la escritora y dramaturga británica Mary Shelley, pero traído a la actualidad. «Es, por decirlo así, una carta musicada a Víctor Frankenstein», señalan sus responsables, quienes añaden que el «ser» creado por Frankenstein permite al autor «reflexionar sobre la creatividad, la clonación, el trabajo y la culpa de los científicos, los fantasmas, la invisibilidad de las mujeres artistas, las consecuencias de la guerra del 36».

Aborda, en definitiva, la posibilidad de reflexionar sobre los «monstruos» mediante las vías de creación de la vida y por las que la privan. También plantea una serie de preguntas: ¿Dónde están los límites de la ciencia? ¿Quién es el responsable de las consecuencias imprevistas? ¿Qué impulsa a los humanos a la maldad? Y, sobre todo, ¿quién es el monstruo?

El precio de la entrada es de ocho euros. Puede adquirirse con antelación a través de la página web del Ayuntamiento de Lezo, cuya dirección es //sarrerak.lezo.eus/.