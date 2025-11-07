El alumnado del Instituto trabaja para identificar los árboles de Altamira

Los alumnos del Instituto de Lezo durante las jornadas de trabajo de campo realizadas junto con Yoana García.

Los alumnos del Instituto de Lezo están abordando el reto del cambio climático en el marco de la Agenda 2030 Escolar. Así, en los dos últimos años han trabajado temas relacionados con el medioambiente y el cambio climático tanto a nivel práctico como teórico.

El año pasado realizaron un análisis de los parques y zonas verdes del pueblo y presentaron sus conclusiones y propuestas de mejora a los representantes municipales en el foro municipal de fin de curso. Este año, han puesto el foco en el parque Altamira: se han comprometido a conocer y cuidar mejor este «pequeño tesoro» que se encuentra junto al centro.

Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Lezo, con la orientación de Yoana García, integrante de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, el alumnado de primer curso de la ESO, ha trabajado en la identificación de una docena de especies de árboles autóctonos del parque de Altamira. Para ello, el primer paso consistió en elegir los árboles habituales del entorno, con el objetivo de «reforzar el conocimiento y la conexión con el medio ambiente cercano».

A continuación, realizaron el trabajo de campo los pasados días 28 y 29 de octubre. Durante esta actividad, la experta de Aranzadi recalcó el valor del parque Altamira, recordando que «es un tesoro que tenemos en Lezo —que ofrece sombra, frescura, aire limpio y un espacio de descanso—».

Cada grupo de estudiantes llevó un mapa, una carpeta y una clave dicotómica para su trabajo. Aprendieron a orientarse utilizando el mapa y, a través de la clave, pudieron identificar cada especie.

La experta de Aranzadi les explicó las características de cada árbol, sus curiosidades y el beneficio que le aportan al medio ambiente. Así, los alumnos recopilaron todos los datos para crear la ficha de identificación de cada árbol y también recogieron hojas con el fin de formar un herbario.

Este trabajo continuará en las clases de Ciencias de la Naturaleza que se imparten en las aulas. El objetivo de la experiencia es claro: «completar las fichas de caracterización de los árboles, realizar el herbario, y compartir el trabajo realizado en la página web del centro y con la ciudadanía».

Gracias a este proyecto llevado a cabo con la colaboración de diferentes agentes, el alumnado del Instituto de Lezo, conociendo y cuidando los árboles del parque de Altamira, se han convertido en promotores de un futuro más verde y sostenible.