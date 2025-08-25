El XLVI Torneo Villa de Errenteria de Fútbol Aficionado vive hoy su inicio

ErrenteriaEl XLVI Torneo Villa de Errenteria de Fútbol Aficionado vive hoy su inicio
Errenteria
Lunes, 25 de agosto 2025, 20:16
Todo está preparado para que el XLVI Torneo Villa de Errenteria de Fútbol Aficionado viva hoy, martes, su pistoletazo de salida. La competición, organizada ... por Touring Kirol Elkartea, con la colaboración del Departamento de Deportes del Ayuntamiento, se celebra durante esta semana en el campo municipal de fútbol de Fanderia, con la participación de los equipos de Touring, Real Sociedad C, Pasaia y Oiartzun.
En esta primera jornada, el Touring mide fuerzas con el Oiartzun. Mañana será el turno del Pasaia y la Real Sociedad C. El torneo concluirá el próximo día 30. Será entonces cuando se disputen los partidos finales.
Todos los encuentros se jugarán a las 19.30 horas, salvo la semifinal, prevista para el día 30, a las 16.30, y la final, que se llevará a cabo el mismo día, a las 19.00. La entrada al público es gratuita.
