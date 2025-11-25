Xare llegará este jueves a Lekuona para hablar sobre las TIC y el euskera

Unir el euskera, la juventud y las tecnologías de la información y la comunicación. Ese es el objetivo que tendrá el programa Xare, que ... aterriza mañana en Errenteria donde 164 escolares participarán en esta iniciativa. Un programa que llegará mañana a Errenteria.

En este aspecto, Xare busca, además, que los y las escolares pasen de ser meros receptores- consumidores de esta cultura digital a convertirse en creadoras y futuros desarrolladores de nuevas herramientas. Del mismo modo, la iniciativa invita a los y las adolescentes a madurar el pensamiento crítico también en el plano digital.

La jornada transcurrirá en Lekuona Fabrika, arrancando a las 09.00 horas de la mañana con la bienvenida en la que habrá representantes del Ayuntamiento de Errenteria, de la Diputación Foral de Gipuzkoa y del Gobierno Vasco.

Habrá seis talleres prácticos en los que probar diversas herramientas digitales y comprender sus aplicaciones reales

Tras ello, la jornada contará con bonitas y entretenidas experiencias. En total habrá seis talleres prácticos en los que probar diversas herramientas digitales y comprender sus aplicaciones reales. Asimismo, habrá dos charlas interactivas que pretenden hacer reflexionar sobre la huella digital y el uso responsable de las redes sociales.

No obstante, como novedad se ha preparado un escape-room. A través de diferentes pruebas y retos, los jóvenes analizarán algunas situaciones reales que se dan en las redes sociales, como es el caso de los discursos de odio o las fake news.

Por su parte, además del protagonismo del ámbito educativo, los jóvenes que disfruten de está jornada tendrán la oportunidad de presenciar el concierto de Sara Zozaya. La artista presentará ante el público su su nuevo EP 'A4ä' con canciones que ha creado junto a Alejo Orbegozo. Dicha actuación tendrá lugar a las 12.00 horas en el escenario principal de Lekuona Fabrika.

La cita de Errenteria será la sexta parada del programa XARE de este curso escolar. La iniciativa que ha pasado ya por Bilbao, Pamplona, Baiona, Barakaldo y Amorebieta-Etxano, llegará también a Laudio, Donostia y Vitoria-Gasteiz.