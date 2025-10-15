Vuelve a sonar el txistu

ErrenteriaVuelve a sonar el txistu
Errenteria
Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:47
La Banda de Txistularis de Errenteria vuelve a la carga en octubre con dos actuaciones. La primera tendrá lugar este domingo, día 19, bajo el ... nombre 'Txistu–Bertso', los txistus comenzarán a sonar desde las 09.00 horas en la plaza Xabier Olaskoaga para más tarde recorrer algunas calles del centro de la villa galletera. Por su parte, a las 12.00 horas se unirá el alumnado de Xenpelar Bertso Eskola, una vez hayan vuelto a la plaza. Asimismo, y para cerrar el mes de manera inmejorable los txistularis ofrecerán una bonita diana en el barrio de Fanderia a partir de las 10.00 horas. Posteriormente ofrecerán un concierto para los vecinos del barrio a las 12.00 horas.
