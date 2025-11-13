Vuelve el puesto de Comercio Justo de la mano de Telleri Alde

ErrenteriaVuelve el puesto de Comercio Justo de la mano de Telleri Alde
Desde las 10.30 hasta las 13.00 horas los errenteriarras podrán disfrutar de los productos en la plaza Xabier Olaskoaga
Errenteria
Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:15
Este sábado, la ONGD Corazonistas de Telleri-Alde quiere seguir animando a continuar con la inquietud hacia un consumo responsable y para ello volverá ... a instalar un punto de venta de productos de Comercio Justo a la entrada de la plaza Xabier Olaskoaga desde la calle Viteri en horario de 10.30 a 13.00 horas.
Productos como el café, azúcar, mermeladas, pasta, cuscús, chocolates o galletas, entre otros, se pueden adquirir comercializados bajo criterios de comercio justo, lo que supone que los productores locales trabajen en condiciones dignas, se deje a un lado la explotación infantil y se respete el medio ambiente.
Los responsables de este puesto que se ha colocado durante 16 años en la entrada a la plaza errenteriarra se muestran satisfechos por su desarrollo durante todo este tiempo, pues la respuesta de las personas que se están sensibilizando y acostumbrando a comprar estos productos ha sido buena.
Asimismo, desde la Fundación Corazonistas se cree que todavía queda mucho camino para que las personas se conciencien que es importante saber cómo y quiénes han producido los productos que compramos, para que no seamos partícipes en problemas como la explotación infantil o los daños que puedan surgir durante la elaboración y que afectan gravemente al ecosistema.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión