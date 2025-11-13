Vuelve el puesto de Comercio Justo de la mano de Telleri Alde

Este sábado, la ONGD Corazonistas de Telleri-Alde quiere seguir animando a continuar con la inquietud hacia un consumo responsable y para ello volverá ... a instalar un punto de venta de productos de Comercio Justo a la entrada de la plaza Xabier Olaskoaga desde la calle Viteri en horario de 10.30 a 13.00 horas.

Productos como el café, azúcar, mermeladas, pasta, cuscús, chocolates o galletas, entre otros, se pueden adquirir comercializados bajo criterios de comercio justo, lo que supone que los productores locales trabajen en condiciones dignas, se deje a un lado la explotación infantil y se respete el medio ambiente.

Los responsables de este puesto que se ha colocado durante 16 años en la entrada a la plaza errenteriarra se muestran satisfechos por su desarrollo durante todo este tiempo, pues la respuesta de las personas que se están sensibilizando y acostumbrando a comprar estos productos ha sido buena.

Asimismo, desde la Fundación Corazonistas se cree que todavía queda mucho camino para que las personas se conciencien que es importante saber cómo y quiénes han producido los productos que compramos, para que no seamos partícipes en problemas como la explotación infantil o los daños que puedan surgir durante la elaboración y que afectan gravemente al ecosistema.