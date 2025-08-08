«Nos hemos vuelto a superar»

A veces es difícil apreciar lo que se tiene cerca precisamente por eso, porque es algo con lo que convivimos en nuestro día a ... día. Sin embargo, los errenteriarras deben sentirse orgullosos de contar con un coro que viaja hasta lugares muy lejanos gracias a su trabajo y talento.

Es el caso de Landarbaso Abesbatza, que participó en la 7ª edición del Tokyo International Choir Competition, considerado uno de los certámenes corales más prestigiosos y exigentes del mundo coral, y el cual se celebró en el gran Daiichi Seimei Hall, ubicado en Harumi (Tokio).

«Es un viaje que me ha marcado mucho», reconoce emocionado Iñaki Tolaretxipi, director de Landarbaso Abesbatza. Ya en casa, y tras asimilar lo ocurrido, Tolaretxipi asegura que «escuchar las grabaciones del concurso ha sido impresionante». Lo fue porque el nivel de la coral «está llegando al límite, o eso creo». Aunque como destaca, «siempre decimos que estamos llegando al límite, pero nos volvemos a superar».

Y es que Ainara Garcia, Alaitz Gomez, Allende Urritegui, Ane Francisco, Anne Barron, Aroia Elissalt, Asier Gogorza, David Bouzas, Eneko Amundarain, Ibon Alustiza, Iker Leunda, Iñaki Mendizabal, Iñaki Tolaretxipi, Itziar Mitxelena, Janire Cuesta, Jokin Pedreño, Jon Zamorano, Jon Ugarriza, Jon Padilla, Josetxo Brey, Jon Larrea, Leire Martinez de Arespe, Leyre Otegui, Leyre Serna, Maddalen Dorronsoro, Maialen Aldaregia, Maider Quintanilla, Manex Etxeberria, Mikel Martinez, Miren Agirregomezkorta, Monica Pozuelo, Nora Goyalde, Oihane Cuesta, Oier Elissalt, Sara Dorronsoro, Unai Telletxea, Uxue Miranda y Xabier Amunarriz hicieron un concurso memorable.

«Hemos hecho una competición histórica para mí y nos hemos quedado en algo más de 92. A 0,48 del tercer premio y el primero ha sacado un punto más que nosotros, por lo que el trabajo ha sido excelente», asegura.

A pesar de no haber podido entrar en ese top tres, la coral errenteriarra volvió a casa con dos premios oro a casa. Un hito fantástico que demuestra el nivel de Landarbaso.

«Tienen un gran nivel»

Un reconocimiento que es más importante cuando uno se da cuenta del nivel que tienen otros países. «Japón, China, Taiwán, Indonesia, etc. son países que tienen un altísimo nivel de coros», reconoce Tolaretxipi. En este aspecto, la cantidad de habitantes con los que cuentan estos países, hace que sea más fácil encontrar coralistas.

«Hay que tener en cuenta que en Tokyo viven 37 millones de personas, lo que hace que cuenten con un número altísimo de personas que puedan interesarse por este mundo». Del mismo modo, «su manera de trabajar y, sobre todo, su disciplina hace que competir contra ellos sea algo muy exigente».

A pesar de ello, no sólo compitieron, sino que demostraron que con coralistas de casa se puede llegar muy lejos. ¿El secreto? No lo hay. Es el esfuerzo, y las ganas de mejorar. Algo que Tolaretxipi tiene claro.

«Ha sido el año en el que más compromiso he visto en todos los integrantes de Landarbaso Abesbatza, y eso es algo que hay que destacar». No es para menos. «Cada persona fuera del coro tiene su vida, sus problemas, pero aun así hemos contado con una asistencia que roza el cien por cien».

Un trabajo que ha recibido su recompensa. Además, «Nosotros ensayamos coralista por coralista, uno a uno y eso es algo que nos permite centrarnos en los detalles, que son los que en un concurso como este nos permiten llegar hasta nuestro límite».

Un techo al que Tolaretxipi jamás pensó que Landarbaso podría llegar. «Lo único que quería cuando fundé este coro era poder cantar», reconoce emocionado.

No obstante, 34 años después, «y tras mucho trabajo en el que el objetivo era mejorar, hemos llegado muy lejos». Los números lo avalan. 26 títulos internacionales. «Quién lo diría», asegura recordando esos inicios.

En este aspecto, afirma que «en el día a día no somos conscientes de lo que hacemos, pero creo que cuando paras un poco, te das cuenta de hasta dónde podemos llegar». Un límite que «cada vez es más complejo, pero que cada año intentamos superar».

Viene un año especial

Tras 34 años de vida, el próximo año será especial. «Landarbaso Abesbatza cumplirá 35 años, mientras que sus filiales cumplirán la década de vida», asevera Tolaretxipi. Por ello, «aunque todavía no tenemos todo pensado, sí que nos gustaría hacer espectáculos distintos, con los que hagamos disfrutar al público».

Algo que viendo la trayectoria de la agrupación no será complicado, ya que año tras año han hecho mejoras, con conciertos de todo tipo.