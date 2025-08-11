Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Claire Lonchampt e Irma Hoffren. OLIVIER HOUEIX

Errenteria

A la venta las entradas para la 'Noche de ballets' del próximo 14 de septiembre

22 bailarines y bailarinas de la compañía Malandain Ballet Biarritz ofrecerán en Lekuona Fabrika dos creaciones de Thierry Malandain

Martin Sansinenea

errenteria.

Lunes, 11 de agosto 2025, 20:45

El ballet tomará Lekuona Fabrika el próximo 14 de septiembre a partir de las 19.00 horas. Lo hará en el marco del festival Maitaldia, con la denominada 'Noche de ballets'. Las entradas ya están a la venta en la web sarrerak.errenteria.eus y en Lekuona Fabrika a un precio de nueve euros.

En dicho espectáculo, los 22 bailarines y bailarinas de la compañía Malandain Ballet Biarritz ofrecerán dos creaciones de Thierry Malandain. El emblemático 'Nocturnes' y 'Minuit et demi, ou le cì ur mystérieux', último trabajo del coreógrafo.

Además, ese mismo día Ione Miren Aguirre, exbailarina del Malandain Ballet de Biarritz, ofrecerá una masterclass dirigida a jóvenes estudiantes de danza y un taller dirigido a toda la ciudadanía. Las inscripciones se activarán en septiembre y, aunque la participación será gratuita, será necesario contar con la entrada de la 'Noche de ballets'.

