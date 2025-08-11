A la venta las entradas para la 'Noche de ballets' del próximo 14 de septiembre

ErrenteriaA la venta las entradas para la 'Noche de ballets' del próximo 14 de septiembre
22 bailarines y bailarinas de la compañía Malandain Ballet Biarritz ofrecerán en Lekuona Fabrika dos creaciones de Thierry Malandain
Martin Sansinenea
errenteria.
Lunes, 11 de agosto 2025
El ballet tomará Lekuona Fabrika el próximo 14 de septiembre a partir de las 19.00 horas. Lo hará en el marco del festival Maitaldia, con la denominada 'Noche de ballets'. Las entradas ya están a la venta en la web sarrerak.errenteria.eus y en Lekuona Fabrika a un precio de nueve euros.
En dicho espectáculo, los 22 bailarines y bailarinas de la compañía Malandain Ballet Biarritz ofrecerán dos creaciones de Thierry Malandain. El emblemático 'Nocturnes' y 'Minuit et demi, ou le cì ur mystérieux', último trabajo del coreógrafo.
Además, ese mismo día Ione Miren Aguirre, exbailarina del Malandain Ballet de Biarritz, ofrecerá una masterclass dirigida a jóvenes estudiantes de danza y un taller dirigido a toda la ciudadanía. Las inscripciones se activarán en septiembre y, aunque la participación será gratuita, será necesario contar con la entrada de la 'Noche de ballets'.
