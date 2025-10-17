Los vecinos podrán participar en las reuniones que determinarán el futuro de Errenteria La segunda fase pública de del Plan Estratégico 2040 comenzará con dos sesiones la próxima semana en la Sala Reina y Aldakoenea

Martin Sansinenea Errenteria Viernes, 17 de octubre 2025, 10:38

El Plan Estratégico 2040 de Errenteria ya está en marcha y la próxima semana entrará en su segunda fase. Una parte del programa en la que se decidirá cómo abordar los retos que se han detectado anteriormente.

En la fase de diagnóstico, que tuvo lugar entre la primavera y el verano de este año, se analizaron las fortalezas y debilidades del municipio con la ciudadanía, con los agentes y en los ámbitos técnicos y políticos municipales. El ayuntamiento ha publicado los documentos que recogen los resultados de esos trabajos.

En ella se completó el balance del anterior plan y, sobre todo, la radiografía actual de la localidad. Los trabajos para abordar los principales retos planteados en el diagnóstico ya han comenzado y en las próximas semanas la ciudadanía tendrá la oportunidad de volver a aportar su granito de arena. Para ello, los errenteriarras podrán acudir a las dos reuniones que ya están programadas. La primera se llevará a cabo el próximo martes 21 de octubre a las 18.30 horas en la Sala Reina. Por su parte, el jueves 23 a las 18.30 horas se realizará la segunda, que tendrá lugar esta vez en Aldakoenea.

En esta línea, desde el Ayuntamiento destacan que «durante las jornadas de diagnóstico se realizaron varias aportaciones por parte de la ciudadanía». Por ello, esperan que a esta segunda fase también acudan los vecinos. En este aspecto, y aunque no sea estrictamente necesario, «pedimos a la ciudadanía que confirme su presencia previamente a través del formulario que se puede encontrar en en la dirección https://errenteria.eus/es/2040-2/inscripciones/.

En estas sesiones se recogerán propuestas que van a ser el eje central del propio plan estratégico, como son la economía, la ordenación del territorio, el bienestar y la superación de otros retos que existen en el municipio.

Asimismo, recuerdan que «en las próximas semanas se realizarán más sesiones especiales, tanto para recoger y profundizar las aportaciones de la ciudadanía como para trabajar con los ámbitos técnicos y políticos.

Varias preocupaciones

Más de un centenar de errenteriarras, representantes de asociaciones diversas, el Consejo Asesor del Plan Estratégico, formado por personas expertas de diferentes sectores, que han participado de marzo a junio, han realizado una fotografía plural de la situación del pueblo. En ella, aparecen varios retos a los que hay que hacer frente.

El diagnóstico compartido pone de manifiesto algunos vacíos y carencias, tanto las que vive la ciudadanía hoy en día como las que pueden convertirse en nudos y problemas futuros. Entre ellas se encuentran el envejecimiento demográfico, la falta de emancipación y oportunidades laborales para las personas más jóvenes, las dificultades de acceso a la vivienda y los altos niveles de precariedad laboral.

En un nivel inferior, la falta de aparcamiento, las condiciones de movilidad y las rentas bajas se han detectado como problemas. El descenso del uso del euskera y la preocupación por la salud mental también han aumentado, sobre todo entre los jóvenes.

En cuanto a las notas positivas de Errenteria destacan su excelente situación geográfica, la movilidad sostenible, el ambiente urbano activo y plural, los vínculos de movilidad adecuados y la amplia oferta cultural.