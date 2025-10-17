Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de una de las reuniones llevadas a cabo; la primera fase se llevó a cabo entre marzo y junio. SANSINENEA

Errenteria

Los vecinos participarán en las reuniones que determinarán el futuro de Errenteria

La segunda fase pública del Plan Estratégico 2040 comenzará con dos sesiones la próxima semana en la Sala Reina y Aldakoenea

Martin Sansinenea

Errenteria

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:49

El Plan Estratégico 2040 de Errenteria ya está en marcha y la próxima semana entrará en su segunda fase. Una parte del programa en ... la que se decidirá cómo abordar los retos que se han detectado anteriormente.

