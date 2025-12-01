Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Errenteria

Los vecinos de Fanderia se reunirán esta tarde para hablar sobre la subestación eléctrica

El encuentro tendrá lugar a las 19.00 horas en la Asociación de Vecinos, lugar en el que se explicará en qué consiste el proyecto que realizará Euskal Trenbide Sarea

Martin Sansinenea

Errenteria.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:30

Los vecinos de Fanderia se reunirán a las 19.00 horas de esta tarde en la Asociación de Vecinos de Fanderia para hablar sobre el proyecto con el que ETS contruirá una una subestación eléctrica de tracción en el barrio.

La nave se edificará en la zona del paso del topo que se ubica entre el paseo de Fanderia y la calle Erramon Astibia, cerca de la rotonda. En este aspecto, el edificio que ocupará dicho espacio contará con unas dimensiones aproximadas de 28,78 x 10,25 metros. El proyecto cuenta con un presupuesto de base de licitación IVA incluido de 4.874.346,96 euros, y con un plazo de ejecución de las obras de quince meses. Además, se prevé que se incluya equipamiento propio de comunicaciones de la subestación para integración de la misma en las redes de comunicaciones de ETS

Algo por lo que los vecinos se muestran preocupados. «El Gobierno municipal nos ha comunicado que ETS (Euskal Trenbide Sarea) tiene previsto construir una subestación cerca de nuestras viviendas», destacan desde la Asociación de Vecinos Erdiko Erreka de Fanderia, y añaden que «algo que nos preocupa debido al posible impacto en nuestra calidad de vida, especialmente en lo que respecta al ruido y otros posibles problemas».

En esta línea, la asociación ha expresado su disconformidad con esta medida y está trabajando para obtener más información y participar en el proceso de toma de decisiones.

Tal y como subrayan, «queremos asegurarnos de que se escuchen nuestras voces y se tengan en cuenta nuestras preocupaciones».

