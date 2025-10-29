Urdaburu Mendizale Elkartea organiza la XVII carrera de rollerski de Arditurri

Martin Sansinenea errenteria. Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:36 Comenta Compartir

Tras un gran mes de octubre, Urdaburu Mendizale Elkartea vuelve con sus actividades al aire libre con la celebración de la XVII carrera de rollerski de Arditurri. El evento, que tendrá lugar el próximo ocho de noviembre, se desarrollará en el bidegorri de Arditurri y será de estilo clásico.

A las 15.30 horas, se realizará la entrega de dorsales en el parking del centro comercial Mamut-Alcampo. Media hora más tarde, a las 16.00 horas, los absolutos (nacidos antes del 2012) harán su salida. A la misma hora, los infantiles, aquellos nacidos de 2012 en adelante, harán su salida desde el restaurante Fortaleza. Una vez finalizada la carrera, la entrega de premios y merienda será en la sociedad Urdaburu.

Para poder participar habrá que cumplir una normativa. En primer lugar, los participantes deberán usar de manera obligatoria un casco y gafas, además, se deberán utilizar rollesquís de clásico que contengan por lo menos una rueda con antirretorno.

Asimismo, los corredores deberán estar federados. Por su parte, como destacan, «los organizadores no se hacen cargo de los daños ocasionados a otros participantes o a ellos mismos». Por último, todos los participantes asumirán todas las normas mencionadas y si no se ha contemplado alguna se recurrirá a las normas FIS.

La inscripción se realizará a través de correo electrónico a través de la dirección eskarmendi@gmail.com. En dicho email deben constar nombre, apellidos, fecha de nacimiento y sociedad. La inscripción también puede realizarse en la propia sede de Urdaburu Mendizale Elkartea (Juan de Olazabal 23, 20100 Errenteria) o a través del teléfono 943 52 78 79.

También en los cines

Del mismo modo, se recuerda que Urdaburu Mendizale Elkartea ha programado, con la colaboración del Ayuntamiento de Errenteria, para los días 6 (jueves) y 7 (viernes) de noviembre a las 19.00 horas de la tarde, sendas proyecciones de cine de montaña, en la sala 3 de los Cines Niessen.

Las entradas se podrán comprar online a través de la página errenteria.eus y en Lekuona Fabrika, o una hora antes de la proyección en la taquilla de los cines Niessen. El precio de las entradas será de cuatro euros.