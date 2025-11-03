Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Errenteria

Urdaburu Mendizale Elkartea organiza una Marcha Nórdica para el fin de semana

Cuenta con una distancia de diez kilómetros y medio, y pasará por la ermita de Notre Dame de Sokorri, Zokoa y el castillo de Urtubie

Martin Sansinenea

errenteria.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:58

Comenta

Urdaburu Mendizale Elkartea ha organizado para el 8 de noviembre una salida de Marcha Nórdica. El punto de encuentro será la rotonda de la Rioja, por un lado y por otro la entrada de Urruña.

En primer encuentro la hora para citarse son las 9.00 horas, mientras que en Urruña la cita es a las 9.30 horas.

En cuanto a la ruta, cabe destacar que será un recorrido de 10,5 kilómetros, en Urruña (Iparralde). En esta línea, como destacan desde la organización «no será nada llano, pasaremos por la ermita de Notre Dame de Sokorri, por Zokoa y por el castillo de Urtubie. Iremos en coches particulares, por lo que se tendrá en cuenta el orden de inscripción a la hora de organizar las plazas».

Entre el material que habrá que llevar destacan las zapatillas de deporte y como no los bastones de marcha nórdica. Asimismo recuerdan que «hay que llevar agua».

La inscripción se realizará en el local de Urdaburu, bien presencialmente o por teléfono en secretaría (martes y jueves de 19.00 a 21.00 horas) o mediante el formulario que se puede encontrar en la página web de la asociación urdaburu.eus.

