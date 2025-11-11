Los Txistularis tomarán la plaza Xabier Olaskoaga por Santa Cecilia

Martin Sansinenea errenteria. Martes, 11 de noviembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

La Banda Municipal de Txistularis continuará con su programación de noviembre con la celebración de Santa Cecilia, patrona de los músicos. De este modo, la agrupación municipal amenizará las calles del centro del municipio con una diana el día 23 a partir de las 09.30 horas.

Además, ofrecerá un concierto especial junto al alumnado de txistu y percusión de Herri Arte Eskola y más txistularis a las 12.00 horas en la plaza Xabier Olaskoaga. En este aspecto, los participantes interpretarán un amplio programa de composiciones como: 'Bapo bapo', 'Txistularien kontrapasa', 'Iparragirreren bi zortziko', 'Oihar-tzunak', 'Errenderiarra', 'Errenderikoa', 'Gurpil jokoa', 'Oskorriren bilduma' y, para finalizar o 'Santa Zeziliako biribilketa'. Además, antes del concierto el protagonismo lo tomará el alumnado de Xenpelar Bertso eskola.