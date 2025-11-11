Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los txistularis tendrán una bonita jornada en Santa Cecilia.

Errenteria

Los Txistularis tomarán la plaza Xabier Olaskoaga por Santa Cecilia

Previo a ello recorrerán las calles de la villa hasta llegar a la plaza donde actuarán junto al alumnado de txistu y percusión de Herri Arte Eskola y más txistularis

Martin Sansinenea

errenteria.

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:29

La Banda Municipal de Txistularis continuará con su programación de noviembre con la celebración de Santa Cecilia, patrona de los músicos. De este modo, la agrupación municipal amenizará las calles del centro del municipio con una diana el día 23 a partir de las 09.30 horas.

Además, ofrecerá un concierto especial junto al alumnado de txistu y percusión de Herri Arte Eskola y más txistularis a las 12.00 horas en la plaza Xabier Olaskoaga. En este aspecto, los participantes interpretarán un amplio programa de composiciones como: 'Bapo bapo', 'Txistularien kontrapasa', 'Iparragirreren bi zortziko', 'Oihar-tzunak', 'Errenderiarra', 'Errenderikoa', 'Gurpil jokoa', 'Oskorriren bilduma' y, para finalizar o 'Santa Zeziliako biribilketa'. Además, antes del concierto el protagonismo lo tomará el alumnado de Xenpelar Bertso eskola.

