Triste despedida a unos intensos carnavales

El Carnaval es una fiesta que se caracteriza por su colorido, su ritmo, y la alegría que impregna en la ciudadanía. Sin embargo, su ... final es todo lo contrario. Solemnidad, oscuridad y un ritmo monótono de tambores. El entierro de la sardina puso este martes fin a otra intensa edición de las fiestas en Errenteria. Unas jornadas que arrancaron por todo lo alto con la Azeri Dantza. Ayer en cambio, el mismo escenario, la Herriko Plaza fue testigo del final. Un año más, la comitiva la compusieron miembros de Ereintza Dantza Taldea y numerosos vecinos acompañados por la Banda de música y la Cofradía del tambor Amulleta.

El ritmo de la música era el idóneo para el momento. Una melodía tranquila, sin sobresaltos, muy alejada de lo que fueron las fiestas. A pesar de la amenaza de lluvia, la comitiva enfiló desde la calle Bittor Idiazabal, por Alaberga, Biteri, plaza de los Fueros hasta llegar al Ayuntamiento. Allí se cantaron bertsos, arrojaron flores a la sardina, agradecieron a la ciudadanía la participación en la fiesta y ya les convocaron para preparar el Carnaval de 2026. Una nueva edición que intentará ser igual de bonita que esta última. No lo tendrá fácil. El de 2025 ha sido intenso, emocionante y sobre todo alegre.

Comenzó con la tradicional Azeri Dantza, que llenó las calles de la villa de ritmo. Prosiguió con un viernes en el que los colegios de Errenteria se lanzaron a la calle para demostrar que el talento para bailar no tiene fecha de inicio. Tras ello, llegó el día grande, el del sábado. Una jornada que empezó con la kalejaia, que fue acompañada por cientos de errenteriarras al igual que por los gigantes Xanti y Maialen. Con la comida popular se cogieron fuerzas para el último tramo del día que estuvo dinamizado por Mariatxi Kalejira. Todo ello, y como no podía ser de otra manera, acompañado de los disfraces.

Este año tocó la temática de grupos de música, y se vieron de todo tipo. No obstante, y como no podía ser de otra manera, la imaginación de cada uno permitió ver atuendos de todo tipo.

También el domingo fueron muchos los vecinos y vecinas que se echaron a la calle para disfrutar de las diversas comparsas que pusieron el ambiente festivo a un municipio con resaca. Durante horas Errenteria fue el escenario perfecto para ver los mejores bailes, las carrozas más espectaculares y los más impresionantes disfraces.

Ahora, y con el final de las fiestas no queda otra opción que esperar. Algo que puede ser complicado, pero que es necesario para recuperar fuerzas tras unos días en los que la villa no ha parado. No se sabe la temática, ni qué disfraces habrá el año que viene, pero lo que es evidente es que en 2026 el Carnaval volverá a ser una gran fiesta para Errenteria. Todavía queda la valoración oficial, pero por lo que se ha podido ver estos días, lo que es seguro es que habrán sido pocos los que no hayan disfrutado estos días.