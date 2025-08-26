Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las remeras de Hibaika en su última regata de la liga Euskotren celebrada en Getaria. ARIZMENDI

Errenteria

Las tripulaciones de Hibaika enfilan sus respectivas proas hacia nuevos retos

El club anima a sus seguidores a acudir al play-off a bordo de los autobuses que planea fletar gratis

Elena Viñas

Elena Viñas

Errenteria

Martes, 26 de agosto 2025, 20:16

El club de remo Hibaika ha cerrado su participación tanto en la liga Euskotren como en la ARC-2 con satisfacción tras haber visto ... cumplidos los objetivos que sus integrantes se habían marcado meses antes. Contentos por los resultados cosechados hasta el momento, su respectivas tripulaciones se enfocan en la actualidad en los nuevos retos que habrán de afrontar en los próximos días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
  2. 2 Fallece Conchita Telleria, leyenda de la gastronomía vasca durante medio siglo en Ordizia
  3. 3

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  4. 4 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  5. 5 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  6. 6 San Sebastián, multas de 3.000 euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  7. 7

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar, que voy a cumplir 77 años»
  8. 8 La astronómica cifra de traspaso que el Bayer puede abonar por Equi Fernández, pretendido por la Real Sociedad
  9. 9 Los accesos al estadio de Anoeta, barra libre para los aficionados a la Real Sociedad: «No todo vale en el fútbol»
  10. 10 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las tripulaciones de Hibaika enfilan sus respectivas proas hacia nuevos retos

Las tripulaciones de Hibaika enfilan sus respectivas proas hacia nuevos retos