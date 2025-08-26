Las tripulaciones de Hibaika enfilan sus respectivas proas hacia nuevos retos

El club de remo Hibaika ha cerrado su participación tanto en la liga Euskotren como en la ARC-2 con satisfacción tras haber visto ... cumplidos los objetivos que sus integrantes se habían marcado meses antes. Contentos por los resultados cosechados hasta el momento, su respectivas tripulaciones se enfocan en la actualidad en los nuevos retos que habrán de afrontar en los próximos días.

Por un lado, las chicas ponían punto final a la competición de la primera división del remo femenino. Lo hacían el pasado fin de semana en aguas de Getaria con una meritoria actuación. Han puesto punto final a la liga ocupando el sexto puesto en la clasificación general, sumando un total de 49 puntos, uno menos que los conquistados por Astillero, que se hizo con la quinta posición.

«Este fin de semana hemos hecho unas regatas extraordinarias y en la última, además, ganamos la tanda», explicaba el entrenador de la 'Madalen', Iñaki Mendizabal, nada más concluir su última cita. En un vídeo hecho público a través del canal de WhatsApp Gu gara marea beltza, el técnico confesaba sentirse «muy orgulloso» de las deportistas errenteriarras que la próxima temporada volverán a bogar nuevamente en la liga Euskotren.

Las felicitaciones no se han hecho esperar. Entre ellas, la de la alcaldesa Aizpea Otaegi, quien les enviaba un mensaje a través de su perfil abierto en la red social Instagram: «Zorionak, chicas de Hibaika. Una vez más, en la liga de las campeonas. Ahora a disputar La Concha».

La regidora mostraba, de este modo, su apoyo a las remeras que pronto habrán de disputar la clasificatoria de la conocida popularmente como la «olimpiada del remo». Este será su siguiente reto, previsto para el próximo 4 de septiembre.

A por el play-off

Por otra parte, la tripulación masculina errenteriarra ya dio por concluida su actuación en la liga ARC-2 el pasado día 17 en Colindres (Cantabria), en una regala que se celebró en formato contrarreloj. Los hombres de Dumitru Daniel Cobjuc se hicieron con el segundo lugar en la clasificación final, lo que les permite optar al play-off de ascenso, que tendrá lugar este mismo fin de semana.

La primera regata se disputará el sábado, a partir de las 11.00 horas, en Portugalete. La segunda se desarrollará un día después, a la misma hora en Castro Urdiales.

Hibaika anima a los aficionados a brindar su todo apoyo a los chicos en este lance. Para ello, les anima a desplazarse hasta ambas localidades a bordo de los autobuses que el club planea fletar gratuitamente. Los interesados aún están a tiempo de apuntarse a través del enlace online que encontrarán en el canal de WhatsApp Gu gara marea beltza o en sus redes sociales.