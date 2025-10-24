El Touring visita la casa del líder en un duelo en el que las buenas tendencias se enfrentan

Martin Sansinenea ERRENTERIA. Viernes, 24 de octubre 2025, 20:59 Comenta Compartir

El inicio de temporada del Touring está marcado por los enfrentamientos frente a grandes rivales. En esta lista aguarda la U.D Aretxabaleta, actual líder de la competición. Por ello, la visita al Campo de Fútbol Ibarra es un reto complicado. El balón echará a rodar a las 16.30 horas y a partir de entonces los de Carlos García se enfrentarán a una plantilla que suma cinco victorias de manera consecutiva. Un dato que no invita al optimismo. Y es que el Aretxabaleta comenzó la liga perdiendo, pero desde entonces ha sumado un empate y los mencionados triunfos.

Sin embargo, si por algo se caracteriza el Touring es por competir en todos los encuentros, tanto en Fanderia como lejos de Errenteria. Por este motivo, hay opciones para soñar.Más aún cuando el conjunto galletero ha sumado ocho de los últimos doce puntos posibles. Asimismo, destaca la faceta defensiva, ya que el equipo solo ha encajado cuatro goles en los siete partidos de liga.

Datos que sin duda deben resultar en un buen partido en Aretxabaleta. En esta línea, algo que no puede permitirse el Touring es perdonar ocasiones. En el encuentro ante el Zamudio fueron varias acciones las que no se aprovecharon, entre las que destacó el penalti fallado por Adur. Un error que obligó al Touring a apretar los dientes. Sin embargo, dejar a un equipo como el Aretxabaleta con opciones tras no aprovechar las que se tienen conllevará un gran peligro. A pesar de ello, el anterior partido sirvió para medir el nivel de oficio de la plantilla.