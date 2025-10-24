Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Touring visita al Aretxabaleta. AURA ERRO

Errenteria

El Touring visita la casa del líder en un duelo en el que las buenas tendencias se enfrentan

El Aretxabaleta suma 5 victorias consecutivas mientras que los rojillos no han conocido la derrota en los últimos cuatro partidos

Martin Sansinenea

ERRENTERIA.

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:59

Comenta

El inicio de temporada del Touring está marcado por los enfrentamientos frente a grandes rivales. En esta lista aguarda la U.D Aretxabaleta, actual líder de la competición. Por ello, la visita al Campo de Fútbol Ibarra es un reto complicado. El balón echará a rodar a las 16.30 horas y a partir de entonces los de Carlos García se enfrentarán a una plantilla que suma cinco victorias de manera consecutiva. Un dato que no invita al optimismo. Y es que el Aretxabaleta comenzó la liga perdiendo, pero desde entonces ha sumado un empate y los mencionados triunfos.

Sin embargo, si por algo se caracteriza el Touring es por competir en todos los encuentros, tanto en Fanderia como lejos de Errenteria. Por este motivo, hay opciones para soñar.Más aún cuando el conjunto galletero ha sumado ocho de los últimos doce puntos posibles. Asimismo, destaca la faceta defensiva, ya que el equipo solo ha encajado cuatro goles en los siete partidos de liga.

Datos que sin duda deben resultar en un buen partido en Aretxabaleta. En esta línea, algo que no puede permitirse el Touring es perdonar ocasiones. En el encuentro ante el Zamudio fueron varias acciones las que no se aprovecharon, entre las que destacó el penalti fallado por Adur. Un error que obligó al Touring a apretar los dientes. Sin embargo, dejar a un equipo como el Aretxabaleta con opciones tras no aprovechar las que se tienen conllevará un gran peligro. A pesar de ello, el anterior partido sirvió para medir el nivel de oficio de la plantilla.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos
  3. 3 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  4. 4 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  5. 5 Duralex pide ayuda ciudadana para garantizar el futuro de la compañía: «Necesitamos recaudar 5 millones de euros»
  6. 6 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  7. 7

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura
  8. 8 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  9. 9 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  10. 10 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Touring visita la casa del líder en un duelo en el que las buenas tendencias se enfrentan

El Touring visita la casa del líder en un duelo en el que las buenas tendencias se enfrentan