El Touring logra el segundo puesto tras vencer en Sarriena con un «partidazo»

'Don't stop me now' (No me pares ahora). Así se titula una de las canciones más reconocidas del grupo británico Queen. Algo que ... seguramente piensen los jugadores del Touring, quienes parecen haber encontrado la fórmula para no parar de sumar.

Los rojillos vencieron el pasado sábado a todo un Leioa por cero goles a tres en un partido de los que se recuerdan. Y es que el conjunto galletero viajó a Sarriena con la intención de hacer un gran encuentro y poner las cosas complicadas al equipo que en ese instante era segundo. Sin embargo, una sensacional primera parte dejó el partido visto para sentencia.

Los goles de M. Martin (min. 7). Ortiz (min. 27) y Alsua (min. 34) dejaron finiquitado un choque en el que los de Carlos García demostraron que la racha de resultados no es casualidad. Hubo un equipo valiente y con ganas de ir a por el rival. Y ese fue el Touring. «Fue un partido en el que jugamos muy bien, en el que hicimos un trabajo», destaca el técnico. En esta línea, si algo tuvo el choque fue valentía por parte de los rojillos. «Emparejamos uno a uno a nuestros jugadores con su salida de balón, y eso nos dio muy buen resultado», subraya satisfecho.

Tras el parón del fin de semana, los rojillos se medirán al Aurrera, tercer clasificado con un punto menos

Otro duelo durísimo

Tras el gran resultado de Sarriena será complicado no acudir al próximo choque con la idea de que se puede vencer a cualquiera. No obstante, el próximo rival del Touring es el Aurrera, que en estos momentos ocupa la tercera posición con 21 puntos. Uno más tiene el conjunto rojillo (22), lo que le permitirá llegar al duelo segundo en la clasificación, tan solo por detrás del Portugalete, equipo llamado a ascender de manera directa. Dicho encuentro se disputará la próxima semana, en el fin de semana del seis de diciembre.

A pesar de ello, los rojillos pueden pensar que sumar los tres puntos es factible, y más en casa. Y es que en los últimos cuatro partidos disputados en Fanderia, el Touring ha conseguido un pleno de victorias en las que tan solo ha encajado un gol. Por ello, los de Carlos García deberán saltar al terreno de juego con la misma intención de siempre, la de ir a por el rival sin importar quién esté delante.

En esta línea, además de la buena racha, hay que destacar la faceta defensiva del equipo. Tras la portería a cero del pasado sábado, el Touring continúa siendo el equipo menos goleado con siete goles recibidos en doce jornadas. Una solidez atrás a la que si se le suma la gran efectividad del partido ante el Leioa, da un resultado de un equipo muy difícil de batir. Por todo ello, como asegura el técnico, «creo que todo el público que pueda debe acudir a Fanderia el próximo sábado a animar a un equipo que sin duda lo dará todo». Además, matiza que «en caso de no conseguir el triunfo, el aficionado rojillo disfrutará de un gran duelo ante un rival muy complicado».

Hay que ser cautos

En cuanto al nivel del equipo, García asegura estar «muy contento». No obstante, matiza que «los jugadores no deben pensar que esto va a ser así siempre, porque en una temporada hay momentos buenos y malos, y tenemos que estar muy bien preparados para que cuando las cosas no vayan bien poder sacarlo adelante».