El Touring gana el XLVI Torneo Villa de Errenteria y ya mira a su estreno liguero

Martin Sansinenea Errenteria Martes, 2 de septiembre 2025, 20:14 | Actualizado 20:31h.

El Touring logró hacerse con el 'XLVI Torneo Villa de Errenteria de Fútbol Aficionado' tras imponerse en la final al Pasaia K.E. en ... la tanda de penaltis. Por tanto, la era de Carlos García en el conjunto galletero arranca con buen pie. El partido estuvo igualado, como muchos de los derbis que se han disputado en los últimos tiempos. Por su parte, y previo a la final, los de García se midieron al Oiartzun en un choque que también se decidió en la tanda de penaltis.

A pesar de ello, los rojillos ya se centran en el arranque liguero, que se llevará a cabo el próximo sábado en casa ante todo un Portugalete, por lo que el club llama a todos los aficionados a que se dirijan al estadio para apoyar al equipo en el primer duelo. Una temporada en la que los errenteriarras buscarán repetir el buen año que se hizo bajo las órdenes de Iker Dorronsoro.

