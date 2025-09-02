Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Errenteria

El Touring gana el XLVI Torneo Villa de Errenteria y ya mira a su estreno liguero

Martin Sansinenea

Errenteria

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:14

El Touring logró hacerse con el 'XLVI Torneo Villa de Errenteria de Fútbol Aficionado' tras imponerse en la final al Pasaia K.E. en ... la tanda de penaltis. Por tanto, la era de Carlos García en el conjunto galletero arranca con buen pie. El partido estuvo igualado, como muchos de los derbis que se han disputado en los últimos tiempos. Por su parte, y previo a la final, los de García se midieron al Oiartzun en un choque que también se decidió en la tanda de penaltis.

