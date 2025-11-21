El Touring se enfrenta al Leioa en duelo de altura entre dos equipos en racha

El de hoy es uno de esos partidos que son clave en una temporada. La de hoy es una fecha que puede demostrar de lo ... que es capaz este equipo. El Touring se enfrentará a las 18.00 horas de esta tarde en Sarriena al Leioa, segundo clasificado en la liga.

Un duelo que sin duda será emocionante, puesto que los dos equipos están separados por tan solo un punto. Veinte tienen los vizcaínos por los 19 de los rojillos. Asimismo, el duelo será muy emocionante puesto que ambas plantillas llegan muy en forma. El Touring suma una racha de ocho encuentros sin perder, en los que ha cosechado cuatro empates y cuatro victorias, todas ellas en casa.El Leioa, en cambio, ha ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros, sumando entre otras goleadas de 7-1 ante el Añorga.

Por ello, el partido apunta a que será apasionante e igualado. Quién lo diría al inicio de temporada después de las bajas que tuvo el equipo respecto al año anterior. No obstante, parece que el mensaje de Carlos García ha calado en un vestuario que si algo sabe hacer es competir. «Nuestro objetivo es salir a dar guerra en todos los partidos, y es algo que estamos cumpliendo», destacaba el míster antes de medirse al Eibar C en casa.

No obstante, y a pesar de la gran racha, nunca hay que dar nada por sentado, y menos ante un equipo que parece que ha carburado. Y es que el Leioa es uno de esos equipos llamados a estar luchando por las plazas nobles. El Touring en cambio, quizás no era el equipo que esperaban que estuviera ahí, pero se encuentra en un momento dulce que sin duda están aprovechando al máximo.

Por este motivo, en caso de sumar algún punto el Touring podría continuar en puestos de play off. Una situación clasificatoria que sin duda hace que el aficionado del conjunto galletero se ilusione con otra campaña que parece que será positiva.

Sin embargo, muchos recordarán la mala racha que se encadenó a finales del pasado año, donde los resultados no salían. Por ello, el Touring deberá saber gestionar esos momentos en los que quizás las cosas no salen como uno quiere.Aunque viendo la actitud del equipo, parece que eso se da por descontado.