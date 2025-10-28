El Touring continúa con su racha tras sacar un punto ante el Aretxabaleta

MARTIN SANSISNENEA Errenteria. Martes, 28 de octubre 2025, 20:00 Comenta Compartir

Que iba a ser un encuentro difícil era evidente. Que el Touring lo iba a luchar era algo que todos sabían. Y es que el duelo que enfrentó a la UD Aretxabaleta frente al Touring el pasado domingo en el campo de Ibarra dejó un empate a uno que volvió a demostrar que los rojillos no dan un duelo por perdido.

Y es que el Aretxabaleta llegaba al duelo con cinco victorias consecutivas y el liderato bajo sus brazos. El Touring, por su parte, enlazaba cuatro duelos sin perder sumando dos victorias y dos empates. Los ingredientes invitaban a ver un gran partido. Así fue.

El conjunto dirigido por Carlos García sufrió en una primera parte en la que «el Aretxabaleta jugó muy bien al fútbol», recuerda el técnico rojillo. En esta línea, su defensa de cinco con dos carrileros muy profundos «hizo mucho daño a nuestra defensa». En este aspecto, el Touring aguantó el asedio durante gran parte de la primera mitad. No obstante, a tan solo un minuto del descanso, Beloki anotaba el primero del partido tras una pérdida de balón. «La jugada fue muy rápida, en apenas unos toques se plantaron en el área y concedimos el gol», lamenta García.

Sin embargo, la segunda parte tomó otro color. El Touring comenzó a ser superior y las ocasiones llegaron. Así llegó el primer tanto de los rojillos. El errenteriarra Oihan Zabala anotó el empate y devolvía las esperanzas para la victoria. Un triunfo con el que el Touring sñó en parte gracias a las grandísimas paradas de Urrosolo, quien «hizo unas atajadas impresionantes», subraya el técnico.

Asimismo, el conjunto galletero también disfrutó de grandes ocasiones. «Bernal dispuso de una oportunidad clarísima para llevarnos los tres puntos», recuerda el míster. Así las cosas, el Touring volvió a sumar un punto, y ya son cinco los partidos en los que no conoce la derrota, una marca muy a tener en cuenta en una liga que «está muy disputada». Algo que se refleja en los números donde la diferencia de puntos entre el primero y el décimo es de apenas diez puntos.

En esta línea, el próximo rival del Touring es la Cultural de Durango. Un rival que traerá al Estadio de Fanderia a viejos conocidos de la hinchada rojilla. Y es que los vizcaínos echaron ojo de la buena temporada del conjunto galletero el pasado año. De este modo, volverán a Fanderia el entrenador Iker Dorronsoro y los jugadores Kepa Goicoechea y Joseba Pérez.

Un duelo que por tanto sin duda tendrá su miga más allá de los tres puntos.