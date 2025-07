Tim 'Ripper' Owens visitará Errenteria de la mano del tercer MadalenRock

Los amantes del rock y el heavy metal tienen una cita clave en Errenteria el día 24, la tercera edición del festival MadalenRock. Las ... Madalenas serán el escenario de un gran concierto organizado por Tabu Demons Musika Elkartea. Arrancará a las 21.00 horas en la plaza Xabier Olaskoaga, y desde Tabu esperan que «sea una noche inolvidable».

Lo será. Los artistas confirmados invitan a pensar en ello. En este aspecto, «lograr que Tim Ripper Owens venga a Errenteria es un auténtico lujo». El estadounidense, ha pertenecido a agrupaciones como Judas Priest, Iced Earth y el guitarrista Yngwie Malmsteen. Asimismo, también ha participado en otros proyectos como Cathalepsy, KK's Priest, Beyond Fear y Charred Walls of the Damned. «Es una voz reconocida en el mundo del heavy, y esperamos que la gente aproveche esta oportunidad para poder disfrutar de él», señalan.

Previamente, el escenario también estará repleto de buena música; Iñaki Maner, Juancar Astinza, Emilio Bodón y Andoni Regueiro harán vibrar a la plaza Xabier Olaskoaga con sus temas. «Es un grupo muy consolidado y con años de experiencia, por lo que contar con ellos es un auténtico lujo». En esta línea, Tabu Demons avisa: «A pesar de tener grandes canciones, el concierto estará compuesto por temas del nuevo álbum, que se presentará por primera vez al público en Madalenas». Qué más se puede pedir.

Por su parte, el concierto contará con la presencia de Urtz. «Vimos que volvían a los escenarios después de 26 años, y tras contactar con ellos conseguimos que vinieran a Errenteria». En esta línea, desde Tabu Demons subrayan que «será un concierto en el que Urtz toque sus primeras canciones». Algo que «es una petición nuestra, porque creemos que aquellas canciones son de un estilo más heavy, y eso es lo que nos gusta».

«Traer el heavy a casa»

Detrás de esta alineación hay una idea, la de traer un heavy de calidad a Errenteria. «Veíamos que este tipo de música no tenía mucha presencia durante las fiestas, por lo que decidimos empezar con la asociación», recuerdan. Por ello, «nuestra idea siempre ha sido hacer conciertos de nivel, y creemos que este año lo hemos conseguido».

Desde Tabu Demons se alegran de cómo evoluciona el panorama heavy. «No solo son los conciertos de grupos míticos los que hacen grande al mundillo, hoy día estamos viendo a muchos chavales comenzar a hacer sus grupos, y eso es algo fundamental».

Asimismo, desde la organización recuerdan que «habrá una barra para poder consumir». Además, como viene siendo habitual, «habrá recogida de alimentos desde las 19.30 horas, por lo que animamos a los asistentes a que además de disfrutar de la música, aporten con su granito de arena».