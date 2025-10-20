Talleres, conciertos y masterclass para la juventud

Martin Sansinenea Errenteria Lunes, 20 de octubre 2025, 13:01 Comenta Compartir

Errenteria contará con varias actividades dirigidas a los jóvenes durante el otoño. Se trata de los programas Treba Gazteak y el Gazte Tour. En cuanto a Treba Gazteak, se trata de una oferta formativa que ayudará a las personas jóvenes de Gipuzkoa de entre 17 y 24 años en su proceso de empoderamiento y que en el binomio trabajo y vida gira en torno al segundo. «El objetivo de esta línea del programa TREBA va dirigida a generar y a consolidar procesos de emancipación desarrollo crecimiento personal y colectivo, partiendo de su condición de jóvenes», tal y como ha asegurado Isaac Palencia, el director de Juventud y Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

En esta línea, «las personas jóvenes llevan toda su vida desarrollando determinadas capacidades, sobre todo en la educación formal. Pero este programa pretende poner el acento en otro tipo de habilidades como el bienestar emocional o la mirada crítica», ha asegurado Naroa Zabala, concejal de juventud.

Para trabajar dichos aspectos, habrá cuatro talleres entre octubre y noviembre. El primero será 'Herramientas para la vida', que se desarrollará el próximo 28 de octubre entre las 17.00 y las 20.00 horas en Lekuona Fabrika. Por su parte, el 4 de noviembre será el turno de 'Competencias y recursos para el mundo laboral. Será a la misma hora y en el mismo lugar.

En cuanto a la actividad 'Autopercepción y bienestar emocional' se llevará a cabo el 15 de noviembre entre las 11.00 y las 13.30 horas en Lekuona Fabrika. por último, el 29 de noviembre será el turno de 'Stop ansiedad', también de 11.00 a 13.30 horas en Lekuona Fabrika. Todas estas actividades serán en euskera.

GazteTour también en Errenteria

Además de estas actividades que sin duda ayudarán a los jóvenes, Errenteria también recibirá al programa GazteTour. De la mano de la Diputación y en colaboración con el Ayuntamiento, Lekuona Fabrika recibirá el 15 de noviembre un gran concierto con artistas como Nikone, Zilibito Records, Oiartzungo Panterka y DJ AZK. Las entradas tienen un precio de tres euros y están disponibles en la web de sarrerak.errenteria.eus.

Asimismo, un día antes, el bailarín José Ballesteros ofrecerá una masterclass de danza en Dantzagunea. La actividad es gratuita pero habrá que inscribirse a través de sarrerak.errenteria.eus.

Todo ello forma una serie de actividades que «creemos que harán que los jóvenes y no tan jóvenes puedan disfrutar, por lo que les invitamos a que vengan a Errenteria a que prueben con esta propuestas», ha señalado la concejal de juventud, Maite Gartzia.