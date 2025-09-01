La séptima edición de los bonos Bizi Errenteria ya está en marcha con algunos cambios

La nueva campaña de bonos ya está aquí. Con novedades, pero sobre todo con ganas de dinamizar una vez más el comercio local de Errenteria. ... Uno de los elementos más importantes de la villa galletera. Así lo ha hecho saber la alcaldesa Aizpea Otaegi, quien ha asegurado que «esta es la séptima campaña de los bonos Bizi Errenteria, con los que esperamos que de nuevo el pueblo se vuelque a comprar en nuestras tiendas».

En la presentación, que ha contado con la participación de distintos establecimientos así como con la presencia de distintos dirigentes públicos, se ha destacado la importancia de los bonos a la hora de «hacer que la gente se quede a comprar en casa», tal y como destacó Maika Martin, de Errenkoalde.

Algo que podrán hacer los errenteriarras entre este lunes y el próximo 9 de diciembre. Para ello, en esta séptima edición el Ayuntamiento de Errenteria ha movilizado 400.000 euros «con los que creemos que se generará prácticamente el doble», tal y como ha subrayado Otaegi.

«Hay novedades»

En cuanto a la nueva edición, «este año los bonos no llegarán a los hogares con el objetivo de evitar problemas en el reparto», ha reconocido Martin. Y es que como ha afirmado, «en años anteriores ha habido quienes no han recibido los bonos porque algunos decidieron robarlos». Por este motivo, «y con la seguridad como punto central hemos decidido que los nacidos antes de 1990 puedan descargar los bonos a través de la web bizi.errenteria.eus y guardarlas en su teléfono móvil o imprimirlas en papel».

En este aspecto, como ha aseverado la alcaldesa, «sabemos que un cambio siempre puede traer problemas, por ello, y con el objetivo de evitar la brecha digital el Ayuntamiento ofrecerá una ayuda para descargar los bonos tanto en el edificio consistorial como en Aldakoenea, de lunes a viernes entre las 10.00 y las 13.00 horas». Asimismo, a partir del 8 de septiembre los martes y jueves se podrán adquirir entre las 16.00 y las 19.00 horas.

Además de el cambio a la hora de recibir los bonos, Otaegi ha destacado que «también hemos revisado que los bonos lleguen de manera justa, ya que antes se repartían bonos por vivienda, pero creemos que eso no lo correcto ya que como es evidente cada casa cuenta con un número de personas». De este modo, los bonos se recibirán por persona.

En esta línea, los mayores de 35 años recibirán diez euros en sus bonos mientras que los jóvenes recibirán tres bonos de cinco euros para que «se acostumbren a comprar en Errenteria».

Además, de cara a la gestión de los bonos por parte de los establecimientos, como en años anteriores se automatizará su validación y pago a través de la aplicación Bizi Errenteria. Esta aplicación agilizará la gestión y garantizará la transparencia y la seguridad de la información. Los establecimientos adheridos deberán descargar la aplicación para teléfonos móviles y validar los bonos. Por su parte, el ayuntamiento hará los pagos de los bonos validados a través de la aplicación.