Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presentación ha tenido lugar en la Plaza Gipuzkoa de Errenteria
Errenteria

La séptima edición de los bonos Bizi Errenteria ya está en marcha con algunos cambios

Los bonos deberán ser descargados, una novedad con la que «queremos evitar problemas con el reparto»

Martin Sansinenea

Errenteria

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:35

La nueva campaña de bonos ya está aquí. Con novedades, pero sobre todo con ganas de dinamizar una vez más el comercio local de Errenteria. ... Uno de los elementos más importantes de la villa galletera. Así lo ha hecho saber la alcaldesa Aizpea Otaegi, quien ha asegurado que «esta es la séptima campaña de los bonos Bizi Errenteria, con los que esperamos que de nuevo el pueblo se vuelque a comprar en nuestras tiendas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Acuerdo entre Real Sociedad y Girona para el traspaso de Yangel Herrera
  2. 2

    La Real paga once millones por Yangel Herrera
  3. 3

    San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto de 1813
  4. 4

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  5. 5

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  6. 6 Dos meses de asedio antes del incendio y el saqueo
  7. 7

    Tres detenidos en el segundo robo con mataleón en 8 días en Gipuzkoa
  8. 8 Un soltero de First Dates, sobre su cita de Euskadi: «Esperaba a alguien de España, quería una pareja española»
  9. 9

    Carlos Soler pone la guinda a un centro del campo poblado
  10. 10

    Un tercio de los receptores de la RGI en Gipuzkoa tiene estudios medios o superiores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La séptima edición de los bonos Bizi Errenteria ya está en marcha con algunos cambios

La séptima edición de los bonos Bizi Errenteria ya está en marcha con algunos cambios