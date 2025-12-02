Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Sala Reina albergará el acto.

Errenteria

El segundo encuentro de Exiliados Colombianos se celebrará mañana

La Sala Reina acogerá mañana por la tarde una charla en la que intervendrán Francisco Javier Toloza, Mireya Perea y Lidia Ortiz

Martin Sansinenea

errenteria.

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:19

Una pequeña parte de Colombia será la protagonista mañana en Errenteria con la celebración del II Encuentro de Exiliados Colombianos en Errenteria. La jornada ha sido organizada por la asociación Jorge Adolfo Freytter Romero aunque también ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Errenteria, el Gobierno Vasco, el Colectivo Latinoamericano de Refugiados Bachue, el consulado de Colombia en Bilbao y el barrio de Gaztaño.

Durante todo el día habrá actividades muy interesantes. Para arrancar, entre las 11.00 y las 18.00 horas, se celebrará una jornada de encuentro de exiliados colombianos. De este modo, celebrarán una bonita comida en el barrio de Gaztaño para después disfrutar de un paseo junto a los vecinos para conocer detalles e historia de la zona.

Para finalizar la jornada, se ha organizado una charla que tendrá lugar a las 18.30 horas en la Sala Reina. Allí, Francisco Javier Toloza Fuentes, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y experto en el proceso de paz de Colombia presentará una agenda de paz de Colombia será contextualizada.

Asimismo, el encuentro contará con la participación de Mireya Perea, miembro de la asociación Bache, y Lida Ortiz, del grupo de firmantes por la paz en el exilio.

En este aspecto, los organizadores piden que quien quiera acudir a la cita envíe un correo electrónico a la dirección de komunikazioa@freytter.eus.

El segundo encuentro de Exiliados Colombianos se celebrará mañana