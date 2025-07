La regularidad de Hibaika le permite alejarse seis puntos del descenso

En una liga como Euskotren, lo más importante es mantener una buena regularidad, y parece que Hibaika lo tiene claro. En la regata del ... sábado, que se llevó a cabo en aguas de La Concha, el protagonismo fue para las condiciones meteorológicas. Y es que aunque no lloviera, «hacía mucho viento, y las olas se encontraban muy separadas», reconocía Iñaki Mendizabal, entrenador de la embarcación femenina. En este aspecto, Mendizabal se mostró «muy satisfecho» con la manera de remar de las chicas, que de nuevo demostraron saber encarar las dificultades.

La primera regata en el mar no es sencilla, pero creen haber sacado adelante «un trabajo que no era fácil». En este aspecto, en la lucha particular con Zumaia, que bogó en la segunda tanda, Hibaika lo tuvo realmente cerca. La 'Madalen' finalizó la prueba con un tiempo de 12:03, mientras que las zumaitarras finalizaron en doce minutos exactos.

Ya en aguas de Zierbena, «hemos hecho una regata impresionante», señalan. Lo hicieron a pesar de que la posición de la boya no era correcta, algo que perjudicó a la embarcación. «El segundo largo fue especialmente positivo para la trainera y estoy muy satisfecho en ese sentido», reconoció Mendizabal al término de la regata».

Además, en esta segunda prueba, Hibaika quedó en sexta posición con un tiempo de 11:04, mientras que Donostiarra finalizó con una marca de 11:03, 94. Por su parte, Zumaia finalizó séptima con 11:04,34, lo que permitió a Hibaika recortar algunos puntos.

La 'Madalen' ya tiene la cabeza puesta en el próximo fin de semana en el que remarán en aguas de San Juan y Orio.