Los ediles y los ponentes han disfrutado de un bonito encuentro

«Estamos realmente agradecidos por darnos voz»

El II Encuentro de Exiliados Colombianos en Errenteria arranca con un recibimiento institucional por parte del Ayuntamiento

Martin Sansinenea

Errenteria

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:32

Comenta

Agradecidos. Muy agradecidos. Así se han mostrado los asistentes del II Encuentro de Exiliados Colombianos en Errenteria. Una jornada en la que se ha analizado ... la situación de los colombianos que viven lejos de su país, así como la propia deriva que está llevando el país americano. La fecha ha arrancado con el recibimiento institucional por parte de la alcaldesa y algunos ediles de la corporación municipal.

