«Estamos realmente agradecidos por darnos voz»

Agradecidos. Muy agradecidos. Así se han mostrado los asistentes del II Encuentro de Exiliados Colombianos en Errenteria. Una jornada en la que se ha analizado ... la situación de los colombianos que viven lejos de su país, así como la propia deriva que está llevando el país americano. La fecha ha arrancado con el recibimiento institucional por parte de la alcaldesa y algunos ediles de la corporación municipal.

En el acto tomaron la palabra la propia Aizpea Otaegi, Itsaso Cruz, concejal de cooperación al desarrollo y derechos humanos, Lida Ortiz, firmante de la paz en Colombia, Andrés Díaz, cónsul de Colombia en Euskadi y Claudia Álvarez, exiliada. Todos los que intervinieron han agradecido al Ayuntamiento de Errenteria su predisposición para conocer más de cerca la situación de las personas que por motivos de seguridad han tenido que huir del país.

Entre las ponencias, la de Lida Ortiz ha dejado en silencio a la sala por ser un testimonio de primera mano de la guerra. «En nuestro país la muerte es algo cotidiano», ha destacado. Una realidad que sin duda choca, pero que llena de dolor a las personas que viven tanto allí como a Ortzi, que ve desde lejos cómo su país trata de avanzar. No obstante, ha lamentado que «hay nuevos grupos que cogen el nombre y el propósito de las FARC, pero cuya práctica se distancia mucho». asegura.

«Es un gran país»

Por su parte, Díaz, durante su discurso, además de subrayar lo mencionado por Ortiz, ha arrancado destacando que «Colombia es un país maravilloso en cuanto a paisajes, oportunidades productivas y personas». Sin embargo, ha lamentado que «como bien ha dicho Ortiz es un país en el que el asesinato está a la orden del día». En cuanto a su trabajo como cónsul, ha asegurado que «uno de nuestros principales retos ha sido crear una base de confianza con los refugiados, ya que el propio gobierno y fuerzas colombianas han sido las que les han llevado a esta situación».

Asimismo, Díaz ha mostrado su preocupación por el posible conflicto que podría darse en el país vecino de Venezuela. «Estamos realmente atentos a lo que ocurre entre los Estados Unidos y Venezuela porque sin duda sería algo que nos afectaría mucho a los colombianos ya que no existe una frontera real entre ambos países».

«Euskadi nos ha acogido»

En cuanto a la sociedad vasca, Díaz ha mostrado su más profundo agradecimiento. «Creo que todos los colombianos que han emigrado a Euskadi se encuentran realmente cómodos por lo abierta que es la gente aquí». En esta línea, ha subrayado que «es un lugar en el que podemos aprender a cómo resolver esos conflictos».

Algo con lo que ha estado de acuerdo Claudia Álvarez, que al igual que Díaz ha dado las gracias no solo a Errenteria sino a Euskadi por «habernos acogido como si fuésemos uno más de aquí». En este aspecto ha recalcado que «estamos realmente agradecidos por darnos voz».

Además del recibimiento, por la tarde se ha organizado una charla que tendrá lugar a las 18.30 horas en la Sala Reina. Allí, Francisco Javier Toloza Fuentes, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y experto en el proceso de paz de Colombia presentará una agenda de paz de Colombia será contextualizada.

Asimismo, el encuentro contará con la participación de Mireya Perea, miembro de la asociación Bache, y Lida Ortiz, del grupo de firmantes por la paz en el exilio