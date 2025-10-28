Ya se pueden realizar las solicitudes para poder acudir a la Gala del Deporte

Martin Sansinenea errenteria. Martes, 28 de octubre 2025, 20:00 Comenta Compartir

La Gala del Deporte de Errenteria está cada vez más cerca. El próximo 19 de noviembre a las 19.00 horas, Lekuona Fabrika acogerá dicho encuentro en el que los protagonistas serán los deportistas y entidades del pueblo. De este modo, se rendirá tributo a esas personas que hacen que el deporte sea un pilar de la sociedad galletera.

Además de agradecer a los clubes y asociaciones la gran labor que realizan durante toda la temporada, este año la Kirol Gala se celebrará bajo el lema 'El Triunfo de los Sueños', porque el deporte está estrechamente vinculado a ellos.

En este aspecto, el Ayuntamiento llama a todas esas entidades y deportistas a inscribirse ya que el aforo del auditorio es limitado. En esta línea, todas las personas y entidades interesadas en acudir deberán enviar un correo electrónico a la dirección kirolak@errenteria.eus indicando el número de invitaciones que desean y un número de teléfono de contacto antes del próximo martes, 4 de noviembre.

Como ya es habitual la gala contará con algunos premios para las entidades. El año pasado por ejemplo, se destacó el respeto hacia el equipo contrario que representa el deporte del rugby homenajeando a Orereta Rugby Taldea, club de Errenteria fundado en 1985. Del mismo modo, el árbitro errenteriarra de baloncesto Juan Mari Madinazkoitia fue premiado por sus más de cinco décadas en el mundo del deporte.

Además, el homenaje por la 'inclusión' en el deporte lo recibió el equipo de balonmano adaptado de Ereintza Eskubaloia, creado en 2023. Mindara Elkartea también recibió un homenaje en representación del valor de la 'igualdad' y el Club Atlético Errenteria por el 'trabajo en equipo' de su equipo Sub-16, que consiguió clasificarse para el Campeonato Nacional de Atletismo. Premios que volverán a hacer de esta gala algo especial.