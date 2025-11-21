El PSE-EE presenta una propuesta de presupuestos 3,5 millones para «mejorar la vida de la ciudadanía y los barrios»

Tras la presentación de los posible presupuestos El PSE-EE ha registrado una propuesta para el Presupuesto Municipal 2026 valorada en alrededor de 3,5 ... millones de euros, una iniciativa «ambiciosa, realista Y centrada en mejorar la vida diaria de la ciudadanía y sus barrios»

Los socialistas subrayan que su planteamiento se apoya en tres ejes fundamentales. El equilibrio territorial, el impulso económico y comercial, y las mejoras urbanas necesarias, entre las que destaca la renovación integral de la plaza Urdaburu. Un proyecto estratégico para revitalizar uno de los principales espacios públicos de Galtzaraborda. La proposición «prevé una inversión de 700.000 euros en 2026 y 800.000 euros en 2027,y persigue modernizar el entorno, mejorar la convivencia y dinamizar la actividad de la zona» ha destacado Isaac Palencia, portavoz socialista en el consistorio.

Asimismo, los socialistas abogan por llevar a cabo el plan de un ascensor entre la calle Jaizkibel y la avenida de Galtzaraborda. A ello se suman los trabajos de rehabilitación del edificio Pío Baroja, un edificio emblemático con problemas de accesibilidad y que podría convertirse en un equipamiento cultural o social de referencia tras un proceso de recuperación planificado.

Un edificio que continúa vinculado a las necesidades del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, pero el Gobierno Municipal lo quiere para «revitalizar Galtzaraborda», tal y como destacaron el pasado mes de octubre.

Comercio en Beraun

En el caso de Beraun, la propuesta socialista incluye la rehabilitación de las calles Aita Donostia y Maurice Ravel, «las principales calles comerciales del barrio que requieren mejoras de urbanización, accesibilidad y dinamización comercial de manera urgente, ha asegurado Palencia». Por su parte, y con el objetivo de plantear una solución para la problemática del aparcamiento, «contemplamos la construcción de una segunda planta en el parking de la calle Beraun».

En Kaputxinos, el PSE-EE plantea una intervención en la plaza Fuentepelayo integrando en la actuación la mejora de la accesibilidad y la ampliación del parque infantil. Además, se plantea una intervención integral para regenerar los bajos y terrazas de las torres de Sorgintxulo, con 150.000 euros destinados a mejorar la seguridad, la estética y el uso de este espacio cotidiano. Como ha aseverado el portavoz, «esa zona necesita urgentemente una reforma».

Economía, cultura y sociedad

Además de esas iniciativas relacionadas con la mejora de algunas zonas, el PSE expone algunas ideas que «refuerzan el desarrollo económico, social y cultural del municipio». Entre ellas, destaca un Plan de Comercio dotado con 200.000 euros, destinado a revitalizar zonas comerciales deterioradas, especialmente en Beraun, Galtzaraborda e Iztieta. De forma complementaria, se plantea la creación de una plataforma digital de fomento del comercio y la hostelería, con 100.000 euros para poner en marcha una herramienta moderna que unifique información y fortalezca la competitividad del sector. Algo que «pedimos desde la pandemia».

En el ámbito social se proyecta un aumento de 30.000 euros en las subvenciones para actividades de los clubes de personas jubiladas y reforzar con 10.000 euros adicionales la subvención a Cruz Roja. En materia cultural, se propone ampliar en 30.000 euros los recursos para las fiestas populares de los barrios. En esta línea, Palencia ha asegurado que «el Ayuntamiento tiene abandonadas las fiestas de los barrios». Asimismo, pretenden aumentar en otros 30.000 euros la dotación destinada a la programación musical de Madalenak

Proyecto de bicicletas públicas

En su apuesta por la movilidad sostenible, el grupo socialista apuesta por poner en marcha el proyecto EBizi con 30.000 euros. «Pasaia y Lezo tienen en marcha este tipo de planes y nosotros en Errenteria no, es algo que tenemos que intentar llevar a cabo», ha afirmado.

En este aspecto, como ha subrayado Palencia «presentamos este conjunto de ideas con un afán plenamente constructivo y con la voluntad firme de abrir una negociación seria y responsable que permita alcanzar un Presupuesto 2026 útil para toda la ciudadanía». De este modo tienden la mano al Gobierno para poder crear unos presupuestos que «miren a sus personas y a sus entornos cotidianos».

En cuanto a una posible aceptación de sus propuestas, Palencia no ha querido hacer ningún pronóstico. «El pasado año se aceptaron propuestas del PNV que no se han llevado a cabo, algo que nos pasó a nosotros en 2020».