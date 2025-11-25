Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Iñaki Ruiz, Isaac Palencia y Amudena de la Torre en la sede del PSE-EE en Errenteria. Sansinenea

Errenteria

El PSE-EE presenta una propuesta de 3,5 millones de euros para «mejorar la vida de la ciudadanía»

El portavoz socialista Isaac Palencia destaca que «este conjunto de ideas llega con un afán plenamente constructivo»

Martin Sansinenea

Errenteria

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:48

Comenta

Tras la presentación de los posibles presupuestos, el PSE-EE registró una propuesta para el presupuesto municipal del próximo año valorada en alrededor de ... 3,5 millones de euros, una iniciativa «ambiciosa, realista centrada en mejorar la vida diaria de la ciudadanía y sus barrios».

